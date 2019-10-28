Harikasın avukat – Sinan Vardar – Fotomaç
28 Ekim 2019, Pazartesi
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Haberler Yazarlar Sinan Vardar Harikasın avukat

Harikasın avukat

için yeniden diriliş maçıydı. Siyah-beyazlı takım ezeli rakibini yenerken 3 puandan fazlasını aldı.
Gurur, güven ve lige ortak olmanın dışında Beşiktaş taraftarın yeniden gönlünü kazandı.
Tabii bir de gelir gelmez büyük sorunlarla boğuşan Çebi yönetimine de bu galibiyet büyük moral oldu.
Maça gelirsek... Beşiktaş takım olarak çok istedi. ise belli ki Dolmabahçe'ye beraberlik için gelmişti. Beşiktaş önce rakibini test etti, ardından da rakibinin açıklarını iyi değerlendirmek istedi.
Dün sahanın yıldızı hiç kuşkusuz ki; 37 yaşında olmasına rağmen yüreğini ortaya koyan Atiba'ydı.
Vida savunmada hatasız oynarken, Roco'nun da hatalarını gidermeye başladı. sakatlığı devam etmesine rağmen son 7 dakikaya kadar savaşırken oyundan çıkarken de hak ettiği alkışı aldı.
Ligin en çok asist yapan ikinci futbolcusu olan Caner yine nefis ortayla golün asistini yaparken taraftarlarla da barıştı.
Tabii ki sahada basmadık yer bırakmayan Rebocho ve kalesinde güven veren Karius ve tüm Beşiktaşlı futbolculara şapkamı çıkarıyorum.
Golün ismi Umut Nayir'a gelince...
Ben onda esintisi görüyorum. Hukuk Fakültesi'nde okuyan Umut sahada da aklıyla futbolunu oynuyor. Umut'a daha çok süre verilirse Beşiktaş kazançlı çıkar.
Sayın Avukatım dünkü futbolun ve nefis golün için teşekkürler...
Beşiktaş kazanınca da derin bir nefes aldı. Sevgili hocam top sen de artık.
Ne yalan söyleyeyim dünkü maçın ardından yaşanan sevinci çok uzun zamandır özlemişiz.
Umarım Beşiktaş artık güzel günler görür. Dünkü galibiyet güzel bir başlangıç olur.
Hakem az hatayla maçı bitirdi.
Ancak her kararının ardından 5 futbolcunun ona itiraz etmesi bizim ligimizde görülen bir husus...
Hakem yabancı olsa yapın da göreyim!

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