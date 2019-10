Beşiktaş için omuz omuza

Hep birlikte Çebi'ye destek olacağız

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş tarihinin bence en önemli kongrelerinden birini yaşadık. Son derece centilmence geçen bir kongre yaşattıkları için üç başkan adayına da teşekkür ederim.

Sayın Ahmet Nur Çebi, benim için sürpriz olmayan sonuçla Beşiktaş'ın yeni başkanı oldu. Tebrik ederim ve başarılar dilerim.

Sayın Ahmet Nur Çebi'yi çok yakından tanıyorum.

Yaklaşık 7 yıl önce Dubai'deki bir davette 6 bakanımız ve çok önemli siyasilerle 3 gün beraber olmuştum. Orada siyasiler;

Kiptaş'ın 220 milyon TL'ye Beşiktaş'ın yeni stadını yapacağını söylemişlerdi.

Stadın yapımını devlet üstlenecekti. Toplantıda o dönemin Turizm Bakanı Ertuğrul Günay "Yeni stadı Zeytinburnu'da yapalım.

İnönü Stadı'nın yerine kültür merkezi inşa edelim" demişti. Sayın bakanlar, ben ve Sayın Ethem Sancak bunun mümkün olamayacağını stadın kendi yerinde yapılması gerektiğini açıkca ifade ettik.

Bu aşamadan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli talimatı vererek Beşiktaş'ın Stadı'nın yine Dolmabahçe'de yapılması kararını çıkarttı.

Ve ben o değerli gruba futbol mazimi ve projelerimi uzun uzun anlattım.

Onlar da "Sinan Bey sizin Beşiktaş Başkanı olmanız uygun olur" temennisinde bulundular.

Türkiye'ye döndükten sonra ben de Beşiktaş başkan adaylığımı açıkladım. Daha önceki kongrelerde edindiğim tecrübeyle grup liderleriyle görüşmeler yaptım. Fakat hiçbir destek görmeyince Sayın Ethem Sancak'la bir araya geldik ve kendisine bu durumu arz ettim. O da bana "Sinan Bey isterseniz bu kongrede aday olmayın" dedi. Çünkü o zamanki görüntü; kongre simsarları olmadan kongreyi kazanmak mümkün değildi.

Bu adaylığımı açıkladığımda beni ilk arayanlar Sayın Engin Baltacı ve Ahmet Nur Çebi'ydi. Sayın Çebi ile Beylerbeyi'nde yemek yedik. Sayın Çebi, benim yönetimime arzu edersem girmek istediğini söyledi.

Ben adaylıktan çekildikten sonra Sayın Çebi ile beraber olduk; bana Fikret Orman'ın yönetim kurulu listesine girmek girmek istediğini söyledi. Ben de Sayın Çebi'ye; "Güzel kardeşim sana yakışır. Camia seni tanısın. İlerleyen zamanda başkan adayı bile olursun" diye yanıt verdim.

Daha sonra oğlum Mete Vardar da Fikret Orman'ın listesine girerek Sayın Ahmet Nur Çebi ile ağabey-kardeş gibi oldular.

Çebi kardeşim çok köklü bir aileden gelmekte...

Saygıdeğer babası ve sevgili kardeşiyle beraber firmalarını dünya markası yaptılar. Hem demir-çelik, hem armatörlük iş kollarında çok önemli işlere imza attılar.

Ama Sayın Ahmet Nur Çebi'nin gönlünde yatan her zaman Beşiktaş'a başkan olmaktı. Geçmiş yılları hep beraber yaşadık.

O günlerden bugünlere Fotomaç'taki köşemde, televizyon programlarında, sosyal medyada olup bitenleri size anlatmaya çalıştım. Bundan sonra birlik ve beraberlik içinde Sayın Ahmet Nur Çebi'ye destek olacağız.

Artık; genç, idealist, projeleri üretebilecek kişilerden oluşmuş yeni bir yönetim kurulu var.

Tabi ki; kulübün yaşadığı ekonomik çöküş ve saha içindeki başarısız sonuçlar yönetimin işini daha da zorlaştırıyor.

Ben aday olan cesur 3 başkan adayını tebrik ederken, Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi'ye başarılar diliyorum.

Serdal Adalı

Sayın Serdal Adalı ile bir dönem beraber yöneticilik yaptık.

Bilhassa yurt dışına yaptığı hizmetlerle ülkemize ciddi döviz girdisi sağlayan Adana'nın köklü bir ailesine mensup. Sayın Adalı; Beşiktaş'ı çok seven, dürüst birisi.

Onun ideali; Beşiktaş'a başkan olmaktı. Sayın Adalı ile ilk tanıştığımız dönemde şunları söylemiştim, "İyi bir Beşiktaşlısın. Bu tüketim sistemine sakın uyma.

Sen de destek ol, birlikte Türk Futbolunun devrimi BEFAM'ı geliştirelim.

Üretelim, pazarlayalım.

Beşiktaş'ı büyük hedeflere taşıyalım." Sayın Adalı bu sözlerime çok sıcak bakmıştı. Fakat Türk futbolunun kokuşmuş sistemi buna müsaade etmedi. Ama Sayın Serdal Adalı'nın Beşiktaş aşkı hiç bitmedi ve son seçimde de aday yeniden oldu.

Bak Serdal kardeşim sen Beşiktaş'a her zaman büyük destek olacak adamsın. Sakın darılma, kırılma. Örnek istiyorsan Sinan Ağabeyin. Bu kokuşmuş sistem beni bile kulüpten ihraç etmek istedi.

Ama Beşiktaş için mücadelemiz her zaman devam etmeli.

O dönem verdiğin 6 milyon dolar Türk Lirası'na çevrilerek 6'da 1'e indi. Ona rağmen bir laf bile etmedin.

Eğer yeni yönetim altyapıda bir devrim yapmak istiyorsa bunun içinde olmak isterim. İlk desteğini alacağım kişi sen olacaksın Serdal.

Üzülme sen Beşiktaş'a her zaman lazımsın.

Hürser Tekinoktay

Beşiktaş için hiçbir menfaat gözetmeden yanlışlara karşı büyük mücadele veren bir ekip var. Bu ekibin liderliğini de Sayın Tekinoktay yapıyor.

Altını çizerim ki; söylediği her şey doğruydu. Hürser kardeşim; çok dar bir kadroyla ve içine kapanık bir seçim propagandası uyguladı.

Bundan önceki kongrede tepki oyları almış olan sayın Tekinoktay belki bu kongrede istediği sonucu alamadı ama yenilmedi de. Hürser kardeşimin ve ekibinin Beşiktaş'ta doğruların peşinde olacaklarını biliyorum.