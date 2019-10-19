Kim kazanırsa kazansın Beşiktaş kazansın

Beşiktaşlılar, şöyle bir kulüp düşünün...

Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel açıklama yapıyor; "Ben Bankalar Birliği ile yapılan kredi anlaşmasındaki detayları bilmiyorum!" Peki kardeşim; orada sen ne iş yaptın?

Kulüp bu duruma gelirken defalarca sana söyledim.

Defalarca seni uyardık.

Ve hala istifada etmeden o koltukta oturuyorsun.

Yazıklar olsun sana...

Aynı şekilde sözüm sana Disiplin kurulu Başkanı Yavuz Özeren...

Akil ve dürüst Beşiktaşlıları kulüpten ihraç ettiniz. Bu ekonomik facianın en büyük aktörü Fikret Orman da kaçar gibi görevinden ayrıldı.

Ben gerçek Beşiktaşlılara sesleniyorum; gelin mali kongrede mutlaka imza toplayalım.

Son 20 yılın hesabını soralım. Bu konuda da liderlik yapacağım.

Onur Başkanımızdan sonra kulübümüz didik didik incelensin.

Kimler kulübün parasına göz diktiyse her şey şeffaf olarak ortaya çıksın.

Real Madrid'in personel sayısı 275, Beşiktaş'ın 850... Altyapı felç olmuş, bir oyuncu bile çıkmıyor.

Çıkacak olsa da heba ediliyor gençler.

UEFA, Beşiktaş'ın ensesinde. Tam 110 Milyon TL'lik bir ödeme var.

TFF Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı araya girdi de Ekim ayına kadar UEFA'dan süre alındı. Daha ne yazayım arkadaşlar!

Bu ekonomik tabloda başkan adayları çıkmış.

Daha doğrusu cesur yürekler...

Tekrar ediyorum; kim hesap soracaksa, kim toplu üyelerle kongrelerde boy gösterenleri kulüpten kim temizleyecekse, kim Beşiktaş'a altyapı tesisleri kazandırıp futbol takımına profesyonel bir yapı getirecekse ona gönülden destek olurum. Bakın Trabznospor'da yaşanana...

Trabzonspor'un geçmiş dönem başkanı Muharrem Usta ile ilgili kendi döneminde usulsüz olarak harcadığı paralar tespit edilmiş. Denetim Kurulu 50 milyon açık gözüktüğünü belirtince Usta hatasını kabul edip, bu parayı ödüyor.

Alkışlar; Trabzonspor Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Mahmut Ören ve hatasını kabul edip ödemeyi yapan Muharrem Usta'ya. Bakalım Fikret Orman ne yapacak; göreceğiz.

Bu kaos içinde Beşiktaş bugün Ankaragücü karşısında önemli bir maça çıkacak. Seçim atmosferinde camia takımı unuttu. Gelecek hafta da Galatasaray derbisi var.

Ne olursa olsun Abdullah Avcı ve futbolculara destek olunmalı.

İyi günde, kötü günde...

Başka Beşiktaş yok.