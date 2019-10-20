Fırsat kaçtı – Sinan Vardar – Fotomaç
20 Ekim 2019, Pazar
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Haberler Yazarlar Sinan Vardar Fırsat kaçtı

Fırsat kaçtı

için gündem seçim... Bugünlerde takıma daha çok destek vermek gerekir. Dün dikkatimi çeken;
Ankara'da Beşiktaş taraftarının takımlarını yalnız bırakmamasıydı.
Bu büyük taraftara şapka çıkarmak istiyorum; helal olsun..
Tabii dün kaybedilen 2 puan şampiyonluk yarışında önemli kayıp. Dünkü sonuç gelecek hafta oynanacak maçının önemini daha da artırdı.
Beşiktaş dünkü beraberlikte çok önemli bir iki puan bıraktı. Gerçi takım derli-topluydu. Ama gerçeği söylemek gerekirse siyah-beyazlı takım üretkenlikte sınıfta kaldı.
Kulübede kendini paramparça eden Avcı'nın da üretkenlik konusunda radikal çözümler getirmeli. Özellikle son 20 dakikada kaçan goller saç baş yoldurdu.
H H H
Gerçek olan şu ki; iyi bir Burak, Beşiktaş'ın en büyük gücü...
Tabii maalesef bu ağır maç temposunu kaldıramadı.
Dün Güven'in pozisyonunu anlayamadım. Atiba orta sahada savaşırken Diaby her geçen hafta takıma daha çok alışıyor.
Tabii Lens yine ömür törpüsüydü.
Taraftar Lens'e zor sabrediyor.
3 BEFAM imalatı Korcan, Necip ve Aydın dün sahada mücadele etmesi büyük bir onurdu.
Yeni yönetim unutma, Beşiktaş'ın geleceği altyapıda...
Hakem Ali Şansalan harika bir yönetim gösterdi. Tebrikler genç kardeşim... 'nu tebrik ederim. Süper Ligimize böyle hakemler çok yakışıyor.
Ayrıca Ankaragücü ile Beşiktaş taraftarlarının arasındaki gerginliği bitirmeleri övgüye değerdi.
Bugünkü kongrede başkan adaylarına başarılar diliyor.
Beşiktaş için hayırlı uğurlu olsun.

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