Kartal ve umut!
Sezon başından bu yana izlediğimiz Beşiktaş'la ilgili beklentilerimizi küçülttük.
Yeni başkan Ahmet Nur Çebi, yeni yönetim kurulu belli ki Beşiktaş'a olumlu bir hava getirmiş.
Çebi'nin futbol takımına, "Size yalan söylemeyeceğime söz veriyorum" demesi bence Beşiktaş'ın bugünü ve geleceği acısından çok ama çok önemli...
***Beşiktaş'ta 7 sakat olmasına rağmen yenilgiyi hak etmedi.
Oğuzhan iyi başladığı maçta inanılmaz bir hatayla Braga'nın golünde asist yapması ve Boyd ile Ljajic'in direkte patlayan şutları büyük şanssızlıktı. 1-1 iken penaltı maçın kaderini belirledi.
Taraftarın ıslıkladığı Caner ilk 45'te bindirmelerinde çok çalışırken Umut'un attığı golde nefis bir orta yaptı. Ve bence bu kadar tepkiyi de hak etmedi.
***Dün gözüme çarpan ikinci yarı oyuna giren genç Kartal'dı. Oyuna girer girmez attığı paslarla taraftarları da ayağa kaldırdı.
Umut attığı golde fırsatçılığını konuşurken Güven yine hayal kırıklığıydı.
Gerçek olan şu; eski başkan ve eski yöneticiler kötü bir miras bıraktı.
Evdeki yangını göz göre göre semte yaydılar.
Yeni yönetimin futbol takımında önemli bir devrim yapması gerek.
Şu anki tabloya bakarsak; bu sezon matematiksel olmasa da;
Avrupa defteri kapandı.
Bu malzemeden çok şey beklemek hayalcilik olur.
Kartal ve Umut ile devre arasında gelecekte Beşiktaş'a hizmet edebilecek en az 5 yetenekli genç için geleceğin planları yapılmalı.