Kartal ve umut! – Sinan Vardar – Fotomaç
25 Ekim 2019, Cuma
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Haberler Yazarlar Sinan Vardar Kartal ve umut!

ve umut!

Sezon başından bu yana izlediğimiz 'la ilgili beklentilerimizi küçülttük.
Yeni başkan , yeni yönetim kurulu belli ki Beşiktaş'a olumlu bir hava getirmiş.
Çebi'nin takımına, "Size yalan söylemeyeceğime söz veriyorum" demesi bence Beşiktaş'ın bugünü ve geleceği acısından çok ama çok önemli...

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Beşiktaş'ta 7 sakat olmasına rağmen yenilgiyi hak etmedi.
Oğuzhan iyi başladığı maçta inanılmaz bir hatayla Braga'nın golünde asist yapması ve Boyd ile Ljajic'in direkte patlayan şutları büyük şanssızlıktı. 1-1 iken penaltı maçın kaderini belirledi.
Taraftarın ıslıkladığı Caner ilk 45'te bindirmelerinde çok çalışırken Umut'un attığı golde nefis bir orta yaptı. Ve bence bu kadar tepkiyi de hak etmedi.

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Dün gözüme çarpan ikinci yarı oyuna giren genç 'dı. Oyuna girer girmez attığı paslarla taraftarları da ayağa kaldırdı.
Umut attığı golde fırsatçılığını konuşurken Güven yine hayal kırıklığıydı.
Gerçek olan şu; eski başkan ve eski yöneticiler kötü bir miras bıraktı.
Evdeki yangını göz göre göre semte yaydılar.
Yeni yönetimin futbol takımında önemli bir devrim yapması gerek.
Şu anki tabloya bakarsak; bu sezon matematiksel olmasa da;
Avrupa defteri kapandı.
Bu malzemeden çok şey beklemek hayalcilik olur.
Kartal ve Umut ile devre arasında gelecekte Beşiktaş'a hizmet edebilecek en az 5 yetenekli genç için geleceğin planları yapılmalı.

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