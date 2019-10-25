Kartal ve umut!

Sezon başından bu yana izlediğimiz Beşiktaş'la ilgili beklentilerimizi küçülttük.

Yeni başkan Ahmet Nur Çebi, yeni yönetim kurulu belli ki Beşiktaş'a olumlu bir hava getirmiş.

Çebi'nin futbol takımına, "Size yalan söylemeyeceğime söz veriyorum" demesi bence Beşiktaş'ın bugünü ve geleceği acısından çok ama çok önemli...

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Beşiktaş'ta 7 sakat olmasına rağmen yenilgiyi hak etmedi.Oğuzhan iyi başladığı maçta inanılmaz bir hatayla Braga'nın golünde asist yapması ve Boyd ile Ljajic'in direkte patlayan şutları büyük şanssızlıktı. 1-1 iken penaltı maçın kaderini belirledi.Taraftarın ıslıkladığı Caner ilk 45'te bindirmelerinde çok çalışırken Umut'un attığı golde nefis bir orta yaptı. Ve bence bu kadar tepkiyi de hak etmedi.

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