Beşiktaş’a öneriler

Beşiktaş camiası geçtiğimiz hafta tarihi bir kongre yaptı. Ve bence Süper Lig'deki en önemli maçında da iyi bir futbolla ezeli rakibini yendi. Allah; Ahmet Nur Çebi ve yönetimine yardım etsin. Çünkü hakikatten yıllardır "Enkaz" diyorduk ama öyle bir enkaz aldılar ki; içinden nasıl çıkacaklar bilemiyorum.

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Ama duyduğuma göre yönetim yurt dışı kaynaklı bir kredi için ciddi bir çalışma yapıyor. Gerekli teminatlar verilirse çok ucuz faizli ve vadeli kredi bulunabilir.

Burada da sayın başkana ve yönetim kuruluna çok büyük görev düşüyor.

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Kulüp olarak ve şahsi kefaletler verilirse böyle bir kredi bulmak mümkün.

Kredi gelir gelmez de; gelir-gider kalemi dengelenirse bu içinden çıkılmayan borçlar tasfiye edilebilir.

Ben başkan ve yönetimine güveniyorum.

Beşiktaş futbolunun yönetimine gelince...

Sayın Başkan, lütfen futbol yönetimini profesyonel, tercihen Beşiktaş futbol adamlarına bırakın.

Türk Futboluna en büyük zararı iş adamı genel kaptanlar ve futbol sorumluları vermiştir. Çünkü hem futbolu bilmezler, hem anatomisinden habersizlerdir hem de takımla ilgilenirken kendi işlerini, kendi işleriyle haşır-neşir olurken de futbolu ihmal ederler.

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Başkan ve yönetim aşağıda yazdığım konuyu da irdeleyerek Türkiye Futbol Federasyonu'na öneriler getirerek, gerçek futbol sistemi kurmalı. Bu önemli çözüm olacaktır. Her kongreden önce söylenen, "Altyapıya önem vereceğiz" sözü lafta kalmamalı ve öncelikle Beşiktaş'a altyapı tesisleri kazandırılmalı.

Vardar Ailesi olarak bu konuda danışman olarak her zaman başkana ve yönetim kuruluna bir telefon uzaklıktayız.

FUTBOLUN GERÇEĞİ

Geçtiğimiz akşam İngiltere'de kupa maçında Liverpool-Arsenal arasında inanılmaz bir maç yaşandı. 90 dakika sonrasında skor 5-5'ti...

Mücadelenin bana göre en önemli olayı iki takım teknik direktörlerinin genç futbolculara yer vermesiydi. Şöyle bir derinlemesine analiz yaparsak bu futbolcuların çoğu dünyanın dört bir yanından transfer edilmesiydi.

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Liverpool'un 18 yaşındaki golcüsü Rhian Brewster; aslen Mardinli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti doğumlu bir annenin oğlu. Brewster gibi bir çok örnek isim vardı sahada..

Hani bizde uzun yıllardır yabancı futbol sayısı tartışılıyor. Yıllarını altyapıya adamış biri olarak şunu belirtiyorum; futbolumuzu yönetenler ve kulüp yöneticileri sözüm size... Yabancı transferi kesinlikle SERBEST BIRAKILMALI.

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Kimse kimseye silah zoruyla yabancı transferi yaptırmıyor. Milyon dolarları sizler sokağa döküyorsunuz.

Mesela geçtiğimiz sezon Barcelona çoğunluğu Afrika ve Güney Amerika'dan yaşları 12 ile 15 yaş arası 75 futbolcu transfer etti. Bunların yetenekli olanlarını hem A Takıma kadar çıkarıyorlar, hem de milli takımlarında oynatıyorlar.

Ülkemizden de birkaç örnek vermek istersek; Altınordu, Ravil'i Kazakistan'da buldu ve onu Türk vatandaşı yaptı. Soma Arslanspor'da Adem Suriye'de keşfedildi, Türk vatandaşı yapıldı; şu anda da U15 Milli takımımızın da yıldızı.

İşte bu örnekleri çoğaltmalıyız. Yoksa TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in vurguladığı gibi yabancı kısıtlaması yapmak bir çözümdür.

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Burada suçlu; kulüplerimizi yöneten zihniyettir. Mesela Hamit Altıntop TFF yönetiminde. Mutlaka buna benzer gibi fikirleri toplantılarda söylüyordur. Ama galiba onun fikirlerine önem verilmiyor.

Almanya'dan Nuri Şahin buna benzer önemli açıklamalar yapıyor. Öncelikle Hamit Altıntop, Nuri Şahin gibi isimlerin Türk Futboluna yön vermeleri şart. Yoksa kulüplerimiz her geçen gün daha çok ekonomik dar boğaza girer.

Bir kez daha altını çizmek istedim.