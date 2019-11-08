Burası Beşiktaş – Sinan Vardar – Fotomaç
08 Kasım 2019, Cuma
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Burası

Braga kötü bir takım. Portekiz ekibi olmasına rağmen teknik becerisi bile kısıtlı...
Liginde 10 haftada 15 puan fark yemişler. Galeno ve Paulinho'yu çıkar, bizim 1. Lig'de orta sıralara oynar.
'ın böylesine kötü bir takıma iki maçta da yenilmesi ve kısa boylu bir takımdan kafa golü yemesi akıl alacak gibi değil.
Tabii dün gece berbat bir hakemin, rezalet ötesi bir kırmızı karta imza atmasına yazacak bir şey bulamıyorum. Bunu Türk hakemi yapsa çoktan lime lime doğranmıştı.

***

Beşiktaş için Avrupa defteri aslında çoktan kapanmıştı, dün resmileşti.
Ne yazık ki 2 sene öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'yı titreten bir takımın, bu sezonki Avrupa Ligi'ndeki performansı büyük hayal kırıklığı.
Evet, dün 7 as futbolcu kadroda yoktu. Teknik direktör da grip olduğu için 'da kalmış, yeni yönetim de Portekiz deplasmanına ilgi göstermemişti.
Ama ortaya konan tam bir hayal kırıklığıydı.

***

Takımı yöneten Avcı'nın yardımcısı Recep Uçar da sınıfta kaldı. Lens atılmış, takım hala iki forvet. Çıkar Güven'i güçlendir orta sahayı. Bunu yedek kulübesinden görmek çok mu zor? Güven 86 dakika oyunda kalınca, Beşiktaş resmen uzun süre 9 kişi oynadı.
Karius 3. golde hatalıydı ama 4 pozisyonda da kalesinde devleşti.
Dün altyapının yeni ürünü ve BEFAM'ın eseri Necip de yine takımın en iyilerindendi.
Formaya hasret kalan Tyler Boyd özellikle ilk 45 dakikadaki iyi futbolu ve şık golü Beşiktaş için belki de tek teselliydi.
Burası Beşiktaş... Biz çok Mart'lar gördük Avrupa'da. Kasım ayının hemen başında Avrupa'ya veda etmek bir Beşiktaşlı olarak benim ağrıma gitti.

  • Sinan Vardar Sinan Vardar
    1. 08 Kasım 2019, Cuma
    1. E-Posta: spor@fotomac.com.tr
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