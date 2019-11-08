Burası Beşiktaş

Braga kötü bir takım. Portekiz ekibi olmasına rağmen teknik becerisi bile kısıtlı...

Liginde 10 haftada 15 puan fark yemişler. Galeno ve Paulinho'yu çıkar, bizim TFF 1. Lig'de orta sıralara oynar.

Beşiktaş'ın böylesine kötü bir takıma iki maçta da yenilmesi ve kısa boylu bir takımdan kafa golü yemesi akıl alacak gibi değil.

Tabii dün gece berbat bir hakemin, rezalet ötesi bir kırmızı karta imza atmasına yazacak bir şey bulamıyorum. Bunu Türk hakemi yapsa çoktan lime lime doğranmıştı.

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Beşiktaş için Avrupa defteri aslında çoktan kapanmıştı, dün resmileşti.Ne yazık ki 2 sene öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'yı titreten bir takımın, bu sezonki UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansı büyük hayal kırıklığı.Evet, dün 7 as futbolcu kadroda yoktu. Teknik direktör Abdullah Avcı da grip olduğu için İstanbul 'da kalmış, yeni yönetim de Portekiz deplasmanına ilgi göstermemişti.Ama ortaya konan futbol tam bir hayal kırıklığıydı.

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