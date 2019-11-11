Kazanma azmi

Beşiktaş bualdığı galibiyetle zirveye bir adım daha yaklaştı. Kötü başlayan sezonun güzele dönmesi Beşiktaşlıları umutlandırdı.

Bu futbol şampiyonluğa yetmez belki ama Beşiktaş dün çok istedi ve kazanmasını bildi. Abdullah Avcı ilk 25 dakikada Amerika'yı yeniden keşfetmek istedi. Caner'i sağ kanatta oynatıp bu futbolcudan Quaresma yaratma fikri gerçekten çok ilginçti.

Avcı; 25'ten sonra fabrika ayarlarına dönünce Beşiktaş kendine geldi. Arka arkaya kaçan goller biraz şanssızlık, biraz da beceriksizlikti. Tabii Burak Yılmaz eski formunda değil. Ve en önemlisi Burak'a eşlik edebilecek veya yerine girebilecek bir golcünün olmaması büyük handikap... Ah eski yönetim ah! Beşiktaşlı taraftarlar boşuna sizin kulaklarınızı çınlatmıyor!

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Karius'un ilk 45 dakikada iki önemli pozisyonda devleşmesini es geçmeyelim. Hele hele Rodagella'nın 90'a giden frikiğindeki kurtarışı maçın dönüm noktasıydı. Bravo Karius...

Atiba ve Gökhan yine çok çalıştı.

N'Koudou oyuna girer girmez klas bir gole imza atarak kalitesini gösterdi.

Caner yine çok agresifti. Oyunda kaldığı 61 dakikada oyundan atılmak için elinden geleni yaptı. Oyundan çıkarken de hocasına yaptığı hareket çok çirkindi. Caner böyle oynayacaksa hiç oynamasın daha iyi... Sevgili Caner; unutma bu forma kutsal, nasip olmaz herkese.

Hakem Özgür Yankaya kötü bir yönetim gösterdi. Kasti faul yapan Isaac'e sarı çıkarması eyyamcılıktı.

Özkaya, oyuncular ve teknik kadrolarla sürekli sorun yaşıyor. Oyunu kötü yönettiği gibi geriyor.

Denizlispor, lige fırtına gibi girmişti ama o takımdan eser yok. Dost acı söyler; bu oyunla Şifo Mehmet'i daha çok üzer. Eldeki malzeme yetersiz.