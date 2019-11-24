Avcı ve Kral – Sinan Vardar – Fotomaç
24 Kasım 2019, Pazar
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Haberler Yazarlar Sinan Vardar Avcı ve Kral

Avcı ve Kral

mücadeleye golle başladı ama Karius'ın yaptığı haklı itirazdan sonra hakem VAR'a giderek golü iptal etmesi maçın belki de kader anıydı.
Kendi sahasında oynamanın verdiği güvenle Konyaspor; oynadığı pozitif futbolla biraz daha öne çıktı. zirveye yaklaşmak için oyuna büyük bir özveriyle ağırlığını koymak istedi.
Fakat maalesef eldeki malzeme bu!

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Teknik Direktör Abdullah Avcı önce rakibini durdurup sonra da vurmayı hedeflemişti. Avcı dün hedefini 12'den vurdu. Avcı kısıtlı kadroyla daha doğrusu kötü transferlere rağmen çok iyi iş çıkartıyor.
Orta sahadan Adem Ljajic takımın iyisi olarak görünmesine rağmen Elneny ile birlikte forvete hiç destek olmamaları Beşiktaş için büyük handikap. Hakkını verelim; Elneny sahada savaştı ama Ljajic bal yapmaz arı..
Orta saha; 'a bir az olsa yardımcı olabilseler Beşiktaş golü bulmak için 72 dakika beklemeyecekti.

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Burak golde klasını konuştururken Siyah-Beyazlı takımı zafere taşıyan isim oldu.
Beşiktaş'ta özellikle; , ve Atiba saha içindeki mücadelesi alkışa değerdi.
Victor Ruiz savunmada hatasız oynarken takım için ne kadar önemli olduğunu gösterdi.
Ah Oğuzhan ah! Sen 5 dakika oynayacak futbolcu musun? Ama kendi düşen ağlamaz!
Maçtan önce bir grup Beşiktaşlıların eleştiri yağmuruna tuttuğu hakem Fırat Aydınus mükemmele yakın bir yönetim gösterdi. Tebrikler hocam...

  • Sinan Vardar Sinan Vardar
    1. 24 Kasım 2019, Pazar
    1. E-Posta: spor@fotomac.com.tr
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