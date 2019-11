Kara Kartal geliyor

Beşiktaş, son 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak dostta düşmana gücünü gösterdi.

Hele hele geçtiğimiz akşam oynanan Slovan Bratislava karşılaşmasındaki kazanma azmi harikaydı.

Tabii ki siyah-beyazlı Slovak ekibi, Beşiktaş'ın güç ve güç altında ama Beşiktaş gelecek için olumlu sinyaller verdi.

Kulüplerimizin bu sezonki Avrupa karnesi felaket.

Sadece Beşiktaş değil, Galatasaray ve Trabzonspor da büyük hayal kırıklığı yaşatıyor Avrupa arenasında.

Gerçek olan şu Süper Lig'de de futbol kalitesi vasatın çok çok altında...

Kulüplerimizin çok kötü yönetildiğini yıllardır belirtiyorum.

Dün beni ciddiye almayanlar, bugün "Keşke seni daha önce dinleyip, kulüplerimize sahip çıksaydık" diyorlar.

Kötü ve art niyetli yöneticiler, menajerlerle yapılan modası geçmiş yabancı transferleri, altyapılara önem vermemek; kulüpleri maalesef borç batağına itti. Geçen haftaki köşe yazımda belirtmiştim.

Beşiktaş ligde son maçlarda aldığı galibiyetlerle zirveye doğru önemli bir adım attı.

Siyah-beyazlı takım Pazartesi günü Kayserispor'u yendiği taktirde büyük bir avantajı da cebine koyacak.

Bu başarıda en büyük pay; hiç kuşkusuz takımı motive eden, zor günleri aşan teknik direktör Abdullah Avcı'nın...

Bazı futbolcuların da hakkını vermek gerekir.

Karius da kalesinde devleşirken, Gökhan Gönül ve Caner Erkin saha içi ve saha dışı tecrübeleriyle takıma sahip çıktılar. Taraftarların son maçta yine can siperane bir mücadele gösteren Necip Uysal'ı tribünlere çağırıp ayakta alkışlaması da çok güzel bir hareketti.

Necip altyapıdan gelen BEFAM ürünü futbolcularımızdan.

Hiç bir zaman görevden kaçmadı. Hani bir söz vardır, "Her eve lazım"; Necip de her takıma lazım gerçek bir joker.

Tottenham'dan transfer edilen N'Koudou da oyuna sonradan girdiği son iki maçta da rakipleri dağıtan isim oldu.

N'Koudou gerçek bir yıldız gibi oynamaya başladı.

Kumaşı iyi olan bir başka bir futbolcu da Elneny...

Atiba ile uyumu başarıda büyük etkenlerden biri...

Tabii ki, Burak Yılmaz da Beşiktaş için büyük bir güç...

Burada tek eleştirim Oğuzhan Özyakup'a olacak.

Bu cümleyi yazmak beni de üzüyor ama galiba onunla yolları ayırmak en iyisi.

Bu hem Beşiktaş için hem de kendisi için iyi olacak.

Tabii ki tablo güzel ama ara transferin çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor.

Golcü ve stoper transferleri olmazsa olmaz.

İstanbul'da oynayacağı 5 maçı kazanır devre arasında da iyi takviyeler yapılırsa Beşiktaş şampiyonluğun 1 numaralı adayı olur.

HESAP ZAMANI...

Beşiktaş'ın son haftalardaki başarısında Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerin olumlu rolü var.

Daha önceki yönetimin Beşiktaş'a büyük zararları olduğunu söylüyor ve yazıyordum. Keşke sadece takıma zararları olsaydı.

Maalesef kulübe de büyük zararlar verdiler.

Eski başkanın emir verir gibi, ''Bu adamları kulüpten atın'' talimatının ardından Beşiktaş'ı karşılıksız seven kongre üyeleri; Ozan Biber ve Ahmet Gelberi kulübümüzden uzaklaştırılmıştı.

Sadece onlar değil, benim de aralarında bulunduğum Yalçın Karadeniz, Şeref Nasır, Seyit Ateş gibi isimler gibi yüzlerce kongre üyesi sebepsiz nedenlerle cezalar aldı.

Ozan ve Ahmet'e yapılan haksızlığa hukuk ''dur'' dedi.

Onların kulübe geri dönüşü, bize verilen haksız kararlar için de emsal niteliğinde.

Gerçek olan şu; Beşiktaş camiasında berbat bir dönem sona erdi.

Buradan Sayın Ahmet Çebi'ye sesleniyorum.

Lütfen artık şeffaflaşalım.

Beşiktaş camiası gerçeklerle yüz yüze gelmeli.

Bir dönem Ali kıran baş kesen gibi kararlar alan Disiplin Kurulu, Denetim Kurulu seçimleri yeniden yapılmalı. Emir alan değil, Beşiktaş'a hizmet aşkı için çalışan kurullar göreve gelsin. Beşiktaş artık gerçek kimliğine dönmeli.

Beşiktaş'ı; Beşiktaş duruşlu kişiler ve kurullar yönetmeli.

FUTBOLUMUZUN MUTFAĞINDAKİ ADAM

izlere bu haftaki yazımda yıllardır ülkemizdeki amatör futbola büyük hizmetler veren ve uzun yıllardır da Türkiye Futbol Federasyonu'nda her hafta oynanan binlerce amatör maçı organize eden, bu yetmediği gibi milli takımımızın karşılaşmalarında statların organize edilmesi gibi birçok görünmez olayın kahramanını Ali Düşmez'i anlatacağım.

Geçen hafta beni arayarak Yeniköy-Beylerbeyi maçına davet etti. 110 senelik Beylerbeyi ben başkanlığa bıraktıktan sonra süratle amatör lige kadar indi..

Beylerbeyi stadı gitti, lokali gitti, maddi-manevi büyük kayıp var. Çok üzülüyorum, çünkü hakikatten Beylerbeyi'ne çok yıllar hizmet ettim. Hatta ülkemizde anonim şirketi olan kulüp Beylerbeyi'dir. Ülkemize çok futbolcu kazandırdık. İki de şampiyonluk yaşattığım semtinin takımımın bu hale gelmesi beni çok üzüyor.

Yeniköy kendi tesisleriyle, İstanbul Amatör Ligi'nde kendi imkanlarıyla ayakta duruyor.

Bu kulubün bu hale gelmesinde en büyük etken Ali Düşmez. Tabii Ali kardeşim de, 6 yıl formasını taşıdığım Beykoz'da uzun yıllar futbol oynadı.

Sarıyer'e büyük hizmetleri var.

Hatta bütün amatör kulüplerin babası gibi. Teşekkür borçluyum;

Yeniköylüler, Sarıyerliler beni bağırlarına bastı.

Demekki ki Türk futboluna karınca karırınca bir hizmetlerimiz olmuş. Maalesef Beylerbeyi maçı 2-1 kaybetti.

Umarım Ali Düşmez'e Türk futbolunda daha büyük hizmetler verilir.

Onun daha üst görevlere geleceğini tüm kalbimle inanıyorum. teşekkürler, adam gibi adam Ali Düşmez'e...