Beşiktaş futbolu ayağa kalkmalı

Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta yapılan Divan Kurulu toplantısında Başkan Ahmet Nur Çebi centilmen bir üslupla nasıl bir enkaz aldıklarını kırmızı kalemle çizdi.

Çebi, "Ben her ay 35 milyon TL'yi nasıl bulacağım? Beşiktaş'ı bitirmişler" dedi.

Tabii ki Beşiktaş kongre üyeleri, taraftarlar kulübü bu hale getirenlerden hesap sorulmasını büyük bir sabırsızlıkla bekliyorlar.

Başarı için kurumsallaşma ve profesyonelleşme şart.

Geçtiğimiz hafta oynanan Kayserispor maçında Beşiktaş; kazanma hırsıyla mükemmele yakın bir futbol ortaya koydu.

Siyah-beyazlılar çok istedi ve kazandı.

Şimdi bakıyorum; sosyal medyada ve yıllardır kendini hiç geliştirmeyen, menajerlerin direktifiyle yazı ve haberler yapanlar, yine suyu bulandırmaya başladılar.

"En az üç transfer yapılmalı" diye ahkam kesiyorlar.

Futboldan sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nın, kulübünün bile "Lanet olsun çekip gitsin" dediği Balotelli için transfer pazarlığı yaptığı belirtiliyor.

Eğer öyleyse çok yazık!

Yine aynı tas, aynı hamam mı olacak?

Şahsen ben buna isyan ederim; yapmayın, etmeyin!

Medyada manşet olmak için popülist transferler kulübü daha da batağa götürür.

Deniz bitti!..

Bundan sonrası tufan olur.

Sayın Ahmet Nur Çebi ve arkadaşlarını bir ağabeyleri olarak uyarıyorum. Kurumsallaşın, futbolu profesyonellere emanet edin. Unutmayın, sizler yöneticisiniz.

Kulübün borçlarının ödenmesi için çözümler getirin, projeler üretin.

Hala bir neticeye ulaşılmamış Ümraniye'deki araziye altyapı tesislerini kurun.

Burada futbolcu yetiştirin.

Bizler

Karagümrük, Göztepe ve Ferdi Tatlı

empati duyduğum iki takımın maçının Vefa Stadı'nda olduğunu duyunca soluğu Karagümrük- Göztepe maçında aldım.

Vefa Stadı'nın dili olsa da konuşsa...

Yıllarca futbol oynadığım, başkanı olduğum takımların maçların seyrettiğim çok özel yerdir Vefa Stadı...

Göztepe Başkanı çok sevdiğim kardeşim Mehmet Sepil, sarı-kırımızılı kulüpte çok güzel işler yaptı. Karagümrük'te de yıllardır tandığım, dostum Süleyman Hurma yıllarını Karagümrük'e veren Yaşar Başkan da köklü camiayı ayağa kaldıran isim oldu.

Maçtan önce nostalji yaparken, stadın yanındaki çay bahçesinde Karagümrüklülerle sohbet ettik. Dikkatimi çekti;

Karagümrüklü taraftarlar artık diğer takımlarla barışık olmak istiyorlar. Bu beni çok memnun etti.

Göztepelileri güzel karşıladılar ve iki ekip yöneticileri de birbirlerine karşı çok naziktiler.

Maç da öyle başladı.

Ama daha azınlıkta olan Göztepe taraftarları (Türkiye'nin en iyi taraftarlar arasında ilk üçe girerler) durup dururken "Çocuklar korkmayın, sizi dövmeyeceğiz" deyince ipler koptu.

Bundan sonra maalesef karşılıklı çok çirkin tezahüratlar kulaklarımızı tırmaladı.

Maçta ilgimizi çeken;

Karagümrük'te forma giyen 16 yaşındaki Efe Tatlı'ydı. Gençlerbirliği'nden tanıdığımız Ferdi'nin oğluymuş.

Efe gerçekten çok yetenekli bir yıldız adayı.

Karagümrük'ten onu transfer etmek isteyenler büyük ücret öderler.

Bu cesaretli hareketinden dolayı Giray Bulak'ı kutlarım. Bu maçta yine çok büyük emeğim olan Göztepe forması giyen BEFAM ürünü Atınç Nukan'ın mükemmel bir futbolunu bir de golle süslemesi beni çok memnun etti.

Böyle oynarsa hem takımda yer bulur, hem de Milli Takım için de iyi bir potansiyel olur.

Fatih Aksoy geliyor

Beşiktaşlılara güzel bir haber...

Geçtiğimiz sezon ortasında Beşiktaş'tan Sivasspor'a 1.5 yıllığına kiralık olarak verilen Fatih Aksoy bu sezon fırtına gibi esiyor.

Rıza Hoca genç futbolcuya önce sağ bek, ardından stoper ve son haftalarda da ön libero olarak kadroda yer verdi.

Genç futbolcu Sivas'ta yıldız gibi parlıyor.

Dikkatinizden kaçtı mı bilmiyorum ama ben Fatih'in iki sezon önce iyi bir kumaş olduğunu ve Beşiktaş'ta forma giyebileceğini yazmıştım.

Mecnun başkan ve Rıza Hoca'ya teşekkür edelim.

Beşiktaş'a hazır ön libero geliyor.

Beşiktaşlılar Atiba gidiyor diye üzülmesinler, yeni Atiba da Fatih olacak.

Yine bir kere daha yazayım.

Beşiktaş, Osmanlıspor'dan Atakan Çankaya'yı transfer ederse hiç öyle denizler ötesi, arada imza paraları verilerek, gizli komisyonlu futbolculara bakmaya gerek kalmayacak.

Alın size iki genç ve çok yetenekli harika futbolcu...