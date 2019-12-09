Umut, umut oldu

Beşiktaş futbol tabiriyle ölüp ölüp dirildiği maçta Kasımpaşa'yı Umut'un 90+5'te attığı golle yenerken şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puanı daha kaptı. Başka bir deyişle Umut Beşiktaş'ı umutlandırdı.

Kasımpaşa 15. dakikada 10 kişi kalırken Beşiktaş için işler kolaylaşmıştı.

Ama Beşiktaş çok kötü günündeydi. 1 kişi fazla oynamasına rağmen oyun üstünlüğünü bir türlü ele geçiremedi.

Siyah-Beyazlı takımda iki gol atan Umut Nayir'ın yanı sıra iki gol pası veren da Gökhan Gönül ve sahada basmadık yer bırakmayan Atiba dışında diğer futbolcular tel tel döküldü.

Umut bu sezon çok önemli işler yaptı. Bir kere okumuş çocuk olduğu belli ki; aklıyla oynuyor.

Umut'un pozisyona girerken son vuruşları da ustalık işi...

H H H

Abdullah Avcı doğru teşhislerle takımın eksi yanlarını gidermenin yollarını bulmalı.

Pektemek attığı golde yaklaşık 30 metre top sürmesinde Beşiktaşlı futbolcuların seyretmesi ilginçti.

Burak Yılmaz'a da sitem ediyorum. Takımın ona çok ihtiyaçı var ve onun vasat oynamaya hakkı yok. Ljajic'teki sorun nedir bilmiyorum ama çözülmesi şart.

Beşiktaş 6'da 6 yaparak zirve yarışında ne kadar iddialı olduğunu gösterdi.

Böyle bir galibiyet serisi yakalayan bir ekibin kötü oynarken de kazanması çok önemli. Bundan sonra 4 maç İstanbul'da. Bu avantaj iyi değerlendirilmeli.

Kasımpaşa dan güzel bir futbol ortaya koydu. Bulundukları yeri hak etmediklerini gösterdiler. Özellikle Veysel Sarı harikaydı. Veysel'i amatörden keşfedip Süper Lig yolculuğunda olmasını sağlayan biri olarak onunla gurur duydum.