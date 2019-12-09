Umut, umut oldu – Sinan Vardar – Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
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Haberler Yazarlar Sinan Vardar Umut, umut oldu

Umut, umut oldu

tabiriyle ölüp ölüp dirildiği maçta 'yı Umut'un 90+5'te attığı golle yenerken şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puanı daha kaptı. Başka bir deyişle Umut Beşiktaş'ı umutlandırdı.
Kasımpaşa 15. dakikada 10 kişi kalırken Beşiktaş için işler kolaylaşmıştı.
Ama Beşiktaş çok kötü günündeydi. 1 kişi fazla oynamasına rağmen oyun üstünlüğünü bir türlü ele geçiremedi.
Siyah-Beyazlı takımda iki gol atan Umut Nayir'ın yanı sıra iki gol pası veren da ve sahada basmadık yer bırakmayan Atiba dışında diğer futbolcular tel tel döküldü.
Umut bu sezon çok önemli işler yaptı. Bir kere okumuş çocuk olduğu belli ki; aklıyla oynuyor.
Umut'un pozisyona girerken son vuruşları da ustalık işi...
H H H
doğru teşhislerle takımın eksi yanlarını gidermenin yollarını bulmalı.
Pektemek attığı golde yaklaşık 30 metre top sürmesinde Beşiktaşlı futbolcuların seyretmesi ilginçti.
'a da sitem ediyorum. Takımın ona çok ihtiyaçı var ve onun vasat oynamaya hakkı yok. Ljajic'teki sorun nedir bilmiyorum ama çözülmesi şart.
Beşiktaş 6'da 6 yaparak zirve yarışında ne kadar iddialı olduğunu gösterdi.
Böyle bir galibiyet serisi yakalayan bir ekibin kötü oynarken de kazanması çok önemli. Bundan sonra 4 maç 'da. Bu avantaj iyi değerlendirilmeli.
Kasımpaşa dan güzel bir futbol ortaya koydu. Bulundukları yeri hak etmediklerini gösterdiler. Özellikle harikaydı. Veysel'i amatörden keşfedip yolculuğunda olmasını sağlayan biri olarak onunla gurur duydum.

  • Sinan Vardar Sinan Vardar
    1. 09 Aralık 2019, Pazartesi
    1. E-Posta: spor@fotomac.com.tr
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