Kupa coşkusu

Ziraat Türkiye Kupası'nı çok seviyorum.

Turkuvaz Medya'nın yıllardır müthiş destek verdiği kupada Türk gençlerini izlemek büyük keyif.

Erzincaspor dün tarihinde ilk defa Beşiktaş'ı ağırladı.

Kupa sayesinde Beşiktaş'ın şehre gelmesi kent turizmine büyük katkı bulunması acısından çok önemli.

Erzincan'da esnaf kazandı, oteller kazandı.

Dün 3. Lig ekibi olmasına rağmen alkışlanacak bir futbol ortaya koydu ev sahibi.

Dün kazanan şehir olarak Erzincan'dı.

Dünkü maçı izlerken şunu düşündüm.

Maalesef Süper Lig'de kulüplerimiz modası geçmiş yabancılara paraları saçıyor.

Roco'ya, Tyler Boyd'a verilen şans Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz'a verilse...

Beşiktaş geleceğini kazansa...

Ah keşke ah!

* * *

Mesela Tyler Boyd'un Erzincasporlu futbolculardan fazlalığı yok, eksiği çok...

Beşiktaş'ın dün yedek ağırlıklı kadrosu doğrusu pek tat vermedi.

Kaleci Utku kritik kurtarışlara imza atarken bu takımda yolların ayrılması gereken bir çok oyuncu olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

Hele o Oğuzhan'ın hali! Gerçekten içler acısı...

Teknik Direktör Abdullah Avcı; baktı Erzincanspor akın akın geliyor, 60'dan sonra Vida ve Lens'i oyuna alırken maçta dengeyi sağlamaya çalıştı.

Beşiktaş turu geçti ama 3. Lig ekibi karşısında tel tel döküldü.

TFF Türk Futbolunun gelişmesi için alt liglerine daha çok yatırım yapmalı.

50 yılldır futbolun içinde olan biri olarak vurguluyorum; Anadolu'da bir futbol patlaması ülke futbolunu şahlandırır.

Erzincanspor Ziraat Türkiye Kupası coşkusunda güzel bir resitali sunarken ben de Erzincanlıları tek tek tebrik ediyorum.

Yeni statları açılışında orada olacağım.