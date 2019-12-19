Kupa coşkusu – Sinan Vardar – Fotomaç
19 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yazarlar Sinan Vardar Kupa coşkusu

Kupa coşkusu

'nı çok seviyorum.
Turkuvaz Medya'nın yıllardır müthiş destek verdiği kupada Türk gençlerini izlemek büyük keyif.
Erzincaspor dün tarihinde ilk defa 'ı ağırladı.
Kupa sayesinde Beşiktaş'ın şehre gelmesi kent turizmine büyük katkı bulunması acısından çok önemli.
'da esnaf kazandı, oteller kazandı.
Dün 3. Lig ekibi olmasına rağmen alkışlanacak bir ortaya koydu ev sahibi.
Dün kazanan şehir olarak Erzincan'dı.
Dünkü maçı izlerken şunu düşündüm.
Maalesef 'de kulüplerimiz modası geçmiş yabancılara paraları saçıyor.
Roco'ya, 'a verilen şans Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz'a verilse...
Beşiktaş geleceğini kazansa...
Ah keşke ah!
* * *
Mesela Tyler Boyd'un Erzincasporlu futbolculardan fazlalığı yok, eksiği çok...
Beşiktaş'ın dün yedek ağırlıklı kadrosu doğrusu pek tat vermedi.
Kaleci Utku kritik kurtarışlara imza atarken bu takımda yolların ayrılması gereken bir çok oyuncu olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.
Hele o Oğuzhan'ın hali! Gerçekten içler acısı...
Teknik Direktör Abdullah Avcı; baktı Erzincanspor akın akın geliyor, 60'dan sonra Vida ve Lens'i oyuna alırken maçta dengeyi sağlamaya çalıştı.
Beşiktaş turu geçti ama 3. Lig ekibi karşısında tel tel döküldü.
Türk Futbolunun gelişmesi için alt liglerine daha çok yatırım yapmalı.
50 yılldır futbolun içinde olan biri olarak vurguluyorum; Anadolu'da bir futbol patlaması ülke futbolunu şahlandırır.
Erzincanspor Ziraat Türkiye Kupası coşkusunda güzel bir resitali sunarken ben de Erzincanlıları tek tek tebrik ediyorum.
Yeni statları açılışında orada olacağım.

  • Sinan Vardar Sinan Vardar
    1. 19 Aralık 2019, Perşembe
    1. E-Posta: spor@fotomac.com.tr
    1. Gönder
      Yazdır
    2. A-
      A+
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler:


YAZARLAR tümü
Sitene Ekle
FOTO HABER tümü
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN