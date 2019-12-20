Beşiktaş derbiyi kazanırsa...

Pazar günü Kadıköy'de Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin heyecanını yaşayacağız.

Öncelikle centilmence, iki kulübün adına yakışır bir 90 dakika olmasını diliyorum.

Ve tabii ki de maç sonrası hakemin konuşulmadığı bir mücadele olsun.

İki takımın da artıları var ama doğrusunu söylemek gerekirse eksi yönleri bu sezon çok göze batıyor.

Evsahibi Fenerbahçe bir türlü ritme giremedi.

Sezonun 16. haftası oynanacak ama hala bir takım hüviyetinde değiller.

Sarı-lacivertli ekibin savunma zaafları apaçık ortada.

Sezona berbat bir giriş yapan Beşiktaş son haftalarda büyük çıkış yakalamıştı.

Malatyaspor maçında alınan yenilgi iyi gidişi biraz olsun durdurdu ama son 9 maçta alınan 7 galibiyet 1 beraberlik 1 yenilgi var. Bu gerçekten çok güzel bir seri...

Daha önceki yazılarımda da belirttim; gariptir Beşiktaş bu sezon kötü oynadığı maçları kazanmasını biliyor. Malatyaspor karşılaşmasında kötü oynamadı ama kaybetti.

Siyah-beyazlıların da özellikle gol yollarında büyük zaafı var.

Burak Yılmaz hala uzun süren sakatlığının etkisinden kurtulmuş değil.

Adem Ljajic, Oğuzhan gibi çok şeyler beklenen futbolcular formanın ağırlığını taşıyamıyorlar.

Beşiktaş yönetimi ligin devre arasını iyi değerlendirip 3 nokta transfer yapmalı.

Ben Beşiktaş'ı Fenerbahçe karşısında favori görüyorum.

Saha ve seyirci faktörü Fenerbahçe'nin yanında olacak ama sarı-lacivertli takım derbi atmosferinde büyük baskı hissedecek.

Beşiktaş derbide sakin kalırsa ve akıllı kontra ataklara çıkarsa 3 puanı kapar.

Eleştirsek de Burak, Fenerbahçe derbisinde Siyah-beyazlıların en büyük kozu olacak.

Beşiktaş derbiyi kazanırsa zirveye pençesini atar.

Yolun sonu şampiyonluk olur mu bilemiyorum ama olası bir derbi zaferi sonrası camia şampiyonluk havasına girer.