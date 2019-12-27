Sayın Çebi’ye Sinan ağabeyinden mektup

Değerli başkanım, canım kardeşim...

Önce Cüneyt Çakır'ın Beşiktaş'ı katleden yönetimi için 'geçmiş olsun' diyorum...

Geçenlerde TRT'de yayınlandı. Türk Futbolu'nda 20 büyük hakem hatasının 14'ü Beşiktaş'a aleyhinde..

Komplo teorilerine çok kulak asmam ama gerçek ortada.

Açık ve net; Cüneyt Çakır bardağı taşırdı.

Bak canım kardeşim Çebi...

Beşiktaş puan durumunda kötü durumda değil ama sergilenen futbol keyifsiz...

Bu yüzden bu takıma nokta transferler lazım.

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Aslında şunu sormadan edemeyeceğim; siz ve yönetiminiz ne yapmaya çalışıyor?

Beşiktaş'ın futbol şubesine profesyonel yapı getirecek misiniz, getirmeyecek misiniz?

Sizinle futbolun kalbinden gelmeyen yönetici arkadaşlarınız Ümraniye'ye gidip motivasyon yaparsa işte takımda da bu hale gelir.

Hani ben hatırlatayım size; şimdi ortalarda gözükmeyen Fikret Orman, "Futbolu ben yöneteceğim" sözü sonrası iki şampiyonluk gelmişti ama tehlikeyi o zaman belirtmiştim.

Ve maalesef korktuğum başımıza geldi.

Tribünden maç seyretmekle, gazetelerin spor sayfalarını okumakla spor adamı olunmuyor.

Hele ki; 1 lira kazanıp 3 lira harcamakla kulüp yönetilmiyor.

İşin içine çarpık maddi ilişkiler de girince o zaman kulüpler tam bir ekonomik çöküntünün içine girerler.

Sayın Çebi, hacizlerle, borçlarla büyük bir uğraş veriyorsunuz ama bu takımın hala şampiyonlukta büyük iddiası var.

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Çok pahalı transferler kurtuluş değil.

İyi araştırırsanız çok değerli ve hatta ileride çok iyi paralara zatılacak futbolcular bulunabiliyor.

Mesela Dorukhan bedava geldi.

Şimdi büyük para. Demek ki futbolu bilmek gerekiyor.

Neyse...

Sinan Ağabeynizin çok iyi niyetli tavsiyelerini değerlendireceğinizi tahmin ediyorum.

Size de bir telefon kadar yakınım.

Beşiktaş'ın mutlaka sportif yönden başarılı olmalı ki maddi yönden güçlensin. Bu sezon ve önümüzdeki sezon şampiyonluk gelmezse Beşiktaşlılar çok üzülecek.

Onursal Başkanımızın sözünü unutmayın;

"Beşiktaş'ı üzmeyin!"



Alex Ferguson doğru söylemiş!



TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Zekeriya Alp ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dürüstlüklerinden bir gram şüphem yok.

Yıllardır da kendilerini çok iyi tanırım. Tabi ki de; yakın arkadaşlar... Zaten futbol dünyasında herkes birbirini çok iyi tanır.

Erman Toroğlu'nun yazısıyla ortaya çıkan Nihat Özdemir'in Alp ve Koç'la Zorlu'daki buluşması pek şık olmadı.

Hatta yılların eyyamcısı Cüneyt Çakır bu toplantıdan kendine bir ana fikir çıkararak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisini katletti.

Çakır; Beşiktaş'ın buz gibi üç penaltısını, Fenerbahçe'nin ikinci golünden önceki pozisyonu görmemezlikten geldi.

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VAR işin hikayesi.

Özellikle derbi maçlarında Cüneyt Çakır kamuoyundaki algılara göre kendini vazife çıkarıp yönettiği büyük maçlarda eyyam yapmıştır. Hiç unutmam; Cüneyt Çakır 2. Lig maçlarını yönetirken başkan olduğum bir takım Trakya takımıyla maç yapıyordu. O gün de bariz hatalar yapıyordu Cüneyt...

O maçta iki Trakyalı taraftarın konuşmasına şahit olmuştum.

-Abe bunun babası da böyleydi be ya!

Zaten Trakyalıların yaptığı nükteleri çok beğenirim. O gün de çok gülmüştüm.

İşte babadan oğula kalan miras ve dış etkenlerle bir araya gelen hakemlik geçtiğimiz Pazar günkü derbide Beşiktaş'ın haklarını gaspetmiştir.

Bugün Beşiktaş'a yarın başkasına...

Ben takip ediyorum; 2. ve 3. liglerde çok iyi hakemler var. Artık eski kaşarları ayıklamak lazım. Hakemlik dünyasında babadan oğula geçen bu sistem son bulmalı.

Çok iyi biliyorum ki;

Zekeriya Alp da bunları çok iyi biliyor.

Bu sistemi değiştirecek mi, yoksa yine istifa mı edecek?

Gücü yetecek mi? Yoksa eski kaşarlarla yola devam edecek mi?

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Gerçekten çok merak ediyorum. Türk Futbolunda bu temizliğin yapılması gerekiyor. Bir kez daha uyarıyorum...

Bakın ne aklıma geldi...

Cüneyt Çakır dünya futbolunun duayenlerinden Alex Ferguson'unda hayatında derin bir iz bırakmıştı!

2013 tarihininde piyasaya çıkan Alex Ferguson'un hayatını yazdığı kitapta ünlü teknik adam, Cüneyt Çakır'a tam bir sayfa ayırmıştı.

Onun nasıl kötü bir hakem olduğu konusunda verip veriştirmişti. Barcelona Kulübü de Cüneyt Çakır için iyi şeyler düşünmediğini kamuoyuna açıklamıştı.

Artık net bir şey var ki; bir daha BEŞİKTAŞ MAÇINI YÖNETME CÜNEYT!