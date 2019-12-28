Tecrübe konuştu

Hakem Fırat Aydınus'un maçın başında Beşiktaş'ın iki golünü iptal etmesi ne kadar doğruysa, Gençlerbirliği'ne gösterdiği iki kırmızı kartta da tam isabetti.

Ankara ekibinin gördüğü kırmızı da çok amatörceydi. Hadi Yasin ıslak zeminin kurbanı oldu diyelim ama Nadir'in itirazdan atılması Süper Lig futbolcusuna yakışmadı.

Tabii ki bu iki kırmızı kart maça damga vurdu.

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Rakip 9 kişi kaldı ama Beşiktaş çok kötü bir ilk yarı oynadı. Siyah- Beyazlı takımın ilk 45 dakikada bir tane pozisyonu olmaması bir not edilmeli..

Hele hele Beşiktaş'ta Diaby adında bir futbolcu var. Kim transfer etmiş, Beşiktaş'ın kasasından ne kadar para çıkmış çok merak ediyorum.

Rakip 10 kişiyken yenen golde Victor Ruiz maçı seyreden taraftar gibiydi.

İkinci yarıda Atiba, Gökhan Gönül ve Caner Erkin sahneye çıkan yıldızlardı.

Tabiiki dün 1 gol 3 asiste imza atan Atiba harika ötesiydi.

Taraftar haklı; Atiba'nın tez zamanda heykeli dikilmeli..

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Vida yine fırsatçılığını konuşturken, Avcı'nın ikinci 45 dakikaya Diaby'nin yerine Oğuzhan'la çıkması iyi bir tercihti.

Oğuzhan'ın gol atması Beşiktaş için çok olumlu bir geri dönüş olabilir.

Önemli bir 3 puanı hanesine yazan Beşiktaş yeni yıla umutlarla geliyor.

Dün akşam tribünlerdeki boşluklar dikkat çekiciydi.

Beşiktaşlı yöneticiler sosyal medyada taraftara sitem edeceklerine bu takımın kalitesini yükseltmeyi deneseler çok daha iyi olacak.