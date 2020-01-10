Hesaplar görülsün

Beşiktaş cephesinden iyi haberler gelmiyor.

Transferlerde yaşanan sıkıntı ortada. Yıllardır sorunlar masanın altına süpürülerek sorunlar bu hale getirildi.

Keşke yıllar önce başta Türkiye Futbol Federasyonu tedbirleri bu şekilde alsaydı da, kulüpler bu kadar sıkıntılı duruma düşmeseydi.

Bu yazımı kaleme alırken, "Beşiktaş Futbol A.Ş. yönetim kurulunda Fikret Orman'ın son dönemi ibra edilmedi" haberi ulaştı.

Bu işler son dönemle bitmez!

Köküne kadar gitmek gerek.

Bu kulüp bu mali dar boğaza nasıl düştü?

Yıllarca yapılan savurganlıklar, çıkar ilişkileri koca çınarı bakın ne hallere düşürdü. Ve, haram varsa ki var; temennim kimsenin midesinde kalmaz. Bakın geçen hafta Karabükspor'u yetkili bir yöneticisi evine gelen haciz yüzünden intihar etti.

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