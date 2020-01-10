Hesaplar görülsün
Beşiktaş cephesinden iyi haberler gelmiyor.
Transferlerde yaşanan sıkıntı ortada. Yıllardır sorunlar masanın altına süpürülerek sorunlar bu hale getirildi.
Keşke yıllar önce başta Türkiye Futbol Federasyonu tedbirleri bu şekilde alsaydı da, kulüpler bu kadar sıkıntılı duruma düşmeseydi.
Bu yazımı kaleme alırken, "Beşiktaş Futbol A.Ş. yönetim kurulunda Fikret Orman'ın son dönemi ibra edilmedi" haberi ulaştı.
Bu işler son dönemle bitmez!
Köküne kadar gitmek gerek.
Bu kulüp bu mali dar boğaza nasıl düştü?
Yıllarca yapılan savurganlıklar, çıkar ilişkileri koca çınarı bakın ne hallere düşürdü. Ve, haram varsa ki var; temennim kimsenin midesinde kalmaz. Bakın geçen hafta Karabükspor'u yetkili bir yöneticisi evine gelen haciz yüzünden intihar etti.
***Devlet alacağı hiç kimsenin yanında kar kalmaz. Gün gelir; hesaplar sorulur!
Dileğim o ki; Beşiktaş camiası ve bilhassa kongre üyeleri Beşiktaş'ın düştüğü son durumdan sonra bilinçlenip sağduyulu olarak kulübü bu durumlara düşürenlerden hesap sormak için harekete geçerler.
Tekrar ediyorum; şu anda kulübe sahip çıkan Ahmet Nur Çebi ve arkadaşlarına ne olursa olsun destek olmak lazım.
Çok zor görünmesine rağmen Beşiktaş şampiyonlukta halen iddialı bir konumda.
Alınacak bir şampiyonluk, camia için de belki de kurtuluş reçetesi olabilir.
Sadece 6 dakika forma giyen Aras'lara 6 milyon Euro, Abdullah Avcı'nın bile "Alınırsa kiralanır, şimdilik oynayamaz" dediği futbolcuya verilen 2 milyon Euro!
Eski yönetimin bıraktığı enkaz öyle, böyle değil!
Böyle kasıtlı yanlışlar yapan Fikret Orman yönetiminin gereken cezaya çarptırılması için Spor Bakanlığı, Dernekler Masası, şu andaki yönetim her türlü olasılığı denemeli.
Yargılansınlar, yargılansınlar, yargılansınlar...