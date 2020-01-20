Şapkalar öne!

Beşiktaş'ın dün çok dağınık bir görüntüsü vardı. Siyahbeyazlılar her hücuma çıktığında her topu kaptırdığında organizasyonluk göze çarpıyordu.

Sivasspor haklı bir galibiyet aldı.

Maçın sonunda taraftarın tepkisine kulak verip, hemen operasyona geçilmesi gerek.

Yapılması gereken çok şey var.

Malzeme bu! Beşiktaşlılar maalesef fena kandırılmış.

Evet sayın yöneticiler bırakın internetten futbolcu aramayı. İşte Sivas gerçeği önünüzde...

Beşiktaş, son 30 dakikayı 10 kişi oynayan rakibi karşısında bir tane bile aklı başında pozisyona giremiyorsa gerekeni yapın. Taraftarı sabrı çoktan taştı!

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve teknik direktör Rıza Çalımbay'ı tebrik ederim. Dün iyi bir takım olduklarını, liderliği hak ettiklerini bir kez daha gösterdiler.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise 4-1-4 formatıyla belli ki kazanmaya gelmişti. Konuk takımın tek ön liberosunda pişmesi için Beşiktaş'tan Sivas'a kiralık verilen Fatih Aksoy vardı. Şunu hemen belirteyim çıplak gözle Fatih'i dikkatle izledim. Pişmiş, harika bir kıvama gelmiş. Çok da güzel gol pası verdi. Fatih; Beşiktaş adına gelecek sezonun en iyi transferi olacak gibi...

Beşiktaş'ta Rebocho, Gökhan, Atiba'nın dışında 'iyi' diyebileceğim oyuncu yoktu.

Burak Yılmaz dün yine beklenen futbolu ortaya koyamayınca yenilgi kaçınılmaz oldu.

Karius maçın başında öyle bir gol yedi ki; "Ben Beşiktaş'ın futbolcusu değilim" dedirtirken Roco gösterdiği berbat performansla paraların yine çöpe atıldığını gösterdi.

Sivasspor kalecisi Samassa'nın 100 bin euro'ya transfer edildiğini biliyorum. Karius'un ise 2 milyon 500 bin euro maliyetine 'ne denir' bilemiyorum. İşte yönetici ve transfer farkı!