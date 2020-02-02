Hoş geldin Sergen

Beşiktaş ilk yarıda sezonun en iyi futbolunu sergiledi.

Belli ki Sergen Yalçın'ın gelmesiyle futbolculara futbol oynama iştahı gelmiş.

Siyah-beyazlı nefis bir gol attı.

Tıpkı 4 sezon öncesinde Bursaspor deplasmanında 90. dakikada Olcay, Atiba ve Oğuzhan'ın paslaşmasıyla atılan gol gibi jeneriklikti.

Uzun süredir böyle bir paslaşma, böyle bir gol görememiştik, özlemişiz.

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Ama siyahbeyazlı takım amatör liglerde yenilmeyecek bir golü de kalesinde gördü. Milan Skoda'nın fırsatçığına lafım yok ama golü Karius'a yazdım. Bir kaleci o cüssesiyle çıkıp topu neden yumruklamaz; inanılacak gibi değil!

İkinci yarıda Çaykur Rizespor oyun kontrolünü ele geçirirken Aminu ile de 3 gol pozisyonundan yaralanamadı.

Beşiktaş tam 1 puana razı diye düşünürken 80 dakikada sahada gezinen Adem Ljajic, Gökhan Gönül'e harika bir gol pası verdi.

Gökhan çok sert bir vuruşla topu ağlara gönderirken gol sonrası futbolcuların Gökhan'ın etrafında sevinç yumağında kenetlenmesi maçın en güzel anlarından biriydi. Eh, ne de olsa adam gibi adam Gökhan Gönül.

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Beşiktaş için dün kazanmak önemliydi. Sergen camiayı ve futbolu çok iyi bilen çok zeki bir teknik direktör.

Şampiyonlar Ligi'ne katılmak Beşiktaş için çok ama çok önemli.

Bundan sonra her maç bir final...

Sergen Yalçın'ın dünkü heyecanını ve maç sonrası sevinci gördükten sonra Beşiktaşlılar da ümitlendiler.

O zaman; yuvana hoş geldin Sergen Yalçın...