Hoş geldin Sergen – Sinan Vardar – Fotomaç
02 Şubat 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yazarlar Sinan Vardar Hoş geldin Sergen

Hoş geldin Sergen

ilk yarıda sezonun en iyi futbolunu sergiledi.
Belli ki 'ın gelmesiyle futbolculara oynama iştahı gelmiş.
Siyah-beyazlı nefis bir gol attı.
Tıpkı 4 sezon öncesinde deplasmanında 90. dakikada Olcay, Atiba ve Oğuzhan'ın paslaşmasıyla atılan gol gibi jeneriklikti.
Uzun süredir böyle bir paslaşma, böyle bir gol görememiştik, özlemişiz.
* * *
Ama siyahbeyazlı takım amatör liglerde yenilmeyecek bir golü de kalesinde gördü. Milan Skoda'nın fırsatçığına lafım yok ama golü Karius'a yazdım. Bir kaleci o cüssesiyle çıkıp topu neden yumruklamaz; inanılacak gibi değil!
İkinci yarıda oyun kontrolünü ele geçirirken Aminu ile de 3 gol pozisyonundan yaralanamadı.
Beşiktaş tam 1 puana razı diye düşünürken 80 dakikada sahada gezinen Adem Ljajic, 'e harika bir gol pası verdi.
Gökhan çok sert bir vuruşla topu ağlara gönderirken gol sonrası futbolcuların Gökhan'ın etrafında sevinç yumağında kenetlenmesi maçın en güzel anlarından biriydi. Eh, ne de olsa adam gibi adam Gökhan Gönül.
* * *
Beşiktaş için dün kazanmak önemliydi. Sergen camiayı ve futbolu çok iyi bilen çok zeki bir teknik direktör.
Şampiyonlar Ligi'ne katılmak Beşiktaş için çok ama çok önemli.
Bundan sonra her maç bir final...
Sergen Yalçın'ın dünkü heyecanını ve maç sonrası sevinci gördükten sonra Beşiktaşlılar da ümitlendiler.
O zaman; yuvana hoş geldin Sergen Yalçın...

  • Sinan Vardar Sinan Vardar
    1. 02 Şubat 2020, Pazar
    1. E-Posta: spor@fotomac.com.tr
    1. Gönder
      Yazdır
    2. A-
      A+
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler:


YAZARLAR tümü
Sitene Ekle
FOTO HABER tümü
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN