Sergen’den beklentim

Beşiktaş'ta son günlerde sıcak gelişmeler yaşandı.

Sezon başında büyük umutlarla eski başkan Fikret Orman tarafından göreve getirilen Abdullah Avcı ile yollar ayrılırken taraftarların sevgilisi Sergen Yalçın dümene geçti.

Sergen Yalçın bizim camiamızın efsane futbolcusu, evladı.

Benim de yöneticilik yaptığım dönemde Sergen takımımızın kaptanıydı.

Sergen'i çok yakından tanır ve çok severim.

Kişiliği dört dörtlüktür.

Zekidir ve futbolu da çok iyi bilir.

Taraftarın onu çok sevmesi boşu boşuna değil.

Tek handikapı görev aldığı takımlarda başarılı olmasına rağmen uzun süre çalışmaması.

Ama Beşiktaş onun yuvası.

Umarım uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet eder.

Beşiktaş camiası; yönetimiyle, futbolcusuyla, her bir ferdiyle Sergen Yalçın'a destek olmalı.

Sergen'e bugün destek verilip yarın kuyusu kazılırsa takıma yazık olur.

H H H

Beşiktaş Yönetimi üzerindeki olumsuz havayı atıp Sergen Hocaya ve takıma sahip çıkmalı.

Bakın Beşiktaş zor günlerden geçiyor.

Bu camia büyüktür, zor günleri atlatır, daha da güçlü ayağa kalkar.

Yeter ki birlik olunsun, Beşiktaş için omuz omuza verilsin.

Hep destek, tam destek zamanıdır bugün.

Sergen'den beklenen Beşiktaş'ta yıllardır türlü yapılamayan futbol yapılanmasını gerçekleştirmesi.

Maalesef iş bilmez yöneticiler futbolu yönetmeye kalktıkları için bugünlere gelindi.

Sevgili Sergen Yalçın;

Beşiktaş'ın altyapısında ve Türkiye'nin dört bir yanında Beşiktaş forması giyme hayaliyle tutuşan yetenekli genç futbolcular var.

Beşiktaşlı; sahada maçın son anına kadar mücadele eden futbolcu ordusu görmek istiyor.

Sergen; zekasıyla, vizyonuyla, futbolculuk geçmişi ve teknik direktörlük kariyeriyle Beşiktaş'ta tam yetkiyle görev almalı.

İnternetten futbolcu aramakla, oturduğu yerden ahkam keserek, sosyal medyada algı operasyonlarıyla futbol yönetilmez.

Haydi Sergen sana güveniyoruz.

Lütfen sen de yolun başındayken dizginleri eline al ve Beşiktaş'ta gerçek bir futbol devrimi yap.