Sergen dokundu

Sergen Yalçın Beşiktaş'a olağanüstü bir doping oldu ve takıma müthiş bir motivasyon verdi.

Yeni transfer Kevin-Prince Boateng, Gaziantep maçının ikinci yarısında hiçbir varlık gösteremeyen Ljajic'in yerine oyuna girerek önemli işler yaptı ve yapacağını gösterdi.

Sergen hoca, Lens'i de kazanma yolunda.

Beşiktaş'ın futbolcusu olamayacak Diaby'e de kulübe yolu göründü gibi.

Açık ve net; Sergen'in elindeki malzeme bu! Dileğim o ki, Beşiktaş ligi en iyi yerde bitirir.

Transfer ayında da limit olayı da aşılırsa önümüzdeki sezon Beşiktaş'a yakışan bir takım izleriz.

Lucescu olayı daha netleşmedi.

Danışman, manışman lafları ortada dolaşıyor.

Bence Beşiktaş'ın iyi bir sportif direktöre ihtiyacı var.

Benim tercihim Samet Aybaba...

Plasesi de Mustafa Denizli...

İkisi de bu mevkiiye gelirse bir daha teknik direktörlüğe dönmemeli. Siviller futbol organizasyonundan çekilirse Türk Futbolu kazanır.

Bu arada TFF'ye göre Göztepe- Beşiktaş maçında kural hatası yokmuş! Şu kural hatası nasıl oluyor, bir anlatsalar da öğrensek!..

SUÇLU YILDIRIM DEĞİLMİŞ!

Yıllardır Türk Futbolunu yakından takip ediyorum; tepede hep kavga...

Kulüp başkanları VAR'dı, ofsayttı birbirlerini yiyorlar.

Geçmişte birçok futbol otoritesi yaşanan gerginliklerde Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ı suçluyordu.

Şimdi Aziz Yıldırım yok ama kavgaya devam.

Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu gayet uzlaşmacı bir yönetim gösteriyor ama kapı hep duvar!

Şimdi hedef Nihat Özdemir, Zekeriya Alp...

Haydi bakalım bunlar da gitsin bir şey değişecek mi?

Bu duruma getiren kulüpleri yönetenler; kendi başarısızlıklarını önce hakemlere, sonra teknik direktörlere yıkıyorlar. Bir kişi de çıkıp "Suçlu biziz" demiyor. Bu tiyatro da böyle devam ediyor.