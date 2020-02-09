Deli gibi severim seni ben
Beşiktaş dün Gaziantep'i net bir skorla yenerken yeni transfer Boateng rüzgarı soğuk havada içimizi ısıttı.
Siyah-Beyazlı takım ilk 45 dakikada etkisiz bir futbol ortaya koyarken bunun en büyük nedeni 10 numara diye transfer edilen Adem Ljajic'in çoğu zaman olduğu gibi yine sahada dolaşmasıydı.
Sergen akıllı bir teknik adam olduğunu bir kez daha gösterdi ve ikinci yarıya Ljajic'in yerine yeni transfer Boateng'i sahaya sürdü. Çok da iyi yaptı.
Boateng oyuna girdikten sonra Siyah-Beyazlı takım bambaşka bir havaya büründü.
İlk 45 dakikada forvette yalnız kalan Burak Yılmaz da rahatladı. Sadece Burak değil, Gökhan ve Caner de ilk yarıdaki etkisiz oyunlarını bir kenara bırakıp sağlı-sollu destek verdi.
***Tabii sahada yine Atiba Hutchinson gerçeği vardı. Atiba 90 dakika boyunca varını yoğunu ortaya isimdi.
Sahada kaldığı 75 dakikada zaman zaman tepki görse de dün çok istekli olması dikkatimi çekti.
Beşiktaş son 3 sezonda berbat bir transfer politikasıyla zor günlere yelken açtı. Dün Boateng'i izlerken iyi bir transferin takıma neler kazandırdığını düşündüm. Taraftarlar da Boateng'i 'Bir Tanem' şarkısının 'Deli gibi severim seni ben' diye selamlaması çok önemliydi.
Ligin altından daha çok sular geçecek. Daha önce de yazdım; berbat mali tablonun toparlanması için bu sezon sonunu ilk 2'de bitirmek gerekir. Her maç bir final... İyi bir hava yakayandı. Sergen iki maçta 6 puanı çıkardı. Umarım devamı gelir.
Gazintep FK bu sezonun sürpriz ekiplerinden. Özellikle Çanakkale Dardanel'den Beşiktaş altyapısına kazandırdığım Oğuz Ceylan dün sahanın en iyilerindendi.
Yine BEFAM ürünü Kenan Özer ve Beşiktaş kökenli kaleci Günay'ı izlerken gurur duydum.