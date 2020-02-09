Deli gibi severim seni ben

Beşiktaş dün Gaziantep'i net bir skorla yenerken yeni transfer Boateng rüzgarı soğuk havada içimizi ısıttı.

Siyah-Beyazlı takım ilk 45 dakikada etkisiz bir futbol ortaya koyarken bunun en büyük nedeni 10 numara diye transfer edilen Adem Ljajic'in çoğu zaman olduğu gibi yine sahada dolaşmasıydı.

Sergen akıllı bir teknik adam olduğunu bir kez daha gösterdi ve ikinci yarıya Ljajic'in yerine yeni transfer Boateng'i sahaya sürdü. Çok da iyi yaptı.

Boateng oyuna girdikten sonra Siyah-Beyazlı takım bambaşka bir havaya büründü.

İlk 45 dakikada forvette yalnız kalan Burak Yılmaz da rahatladı. Sadece Burak değil, Gökhan ve Caner de ilk yarıdaki etkisiz oyunlarını bir kenara bırakıp sağlı-sollu destek verdi.

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