Sergen Yalçın’ın sesine kulak verin

Futbol ilginç bir oyun...

Bu oyunda her şey olabiliyor.

Bu yüzden de yüzyıldır en çok sevilen spor; futbol...

Ligin bitmesine 11 hafta kaldı. Doğal olarak şampiyonluk hesapları başladı.

Benim gönül favorim tabii ki de Beşiktaş.

Ancak açık ve net söylemek gerekirse;

Beşiktaş için şampiyonluk artık çok zor...

Matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam etse de Siyah-Beyazlı takımın önünde 6 ekip var.

En iyi sonuç lig ikinciliği gibi duruyor.

Son 3 maçta kazanılan 4, başka bir deyişle kaybedilen 5 puan var.

Ama oynanan futbol Beşiktaş'a yakışan cinstendi.

Belli ki Sergen Yalçın takıma olumlu yönde etki yaptı. Futbolcusundan, taraftarına herkes Sergen Hoca'ya saygı duyuyor.

Beşiktaş takım olarak mücadele ediyor, baskılı oynuyor ve kazanmayı çok istiyor. Bu futbol taraftarın da hoşuna gitti.

Belli ki Sergen Hoca ile gidilecek güzel bir yol var.

Yıllardır futbolun içinde olan bendeniz de içimizden biri olan sevgili hocamıza güveniyor ve saygı duyuyorum.

Ancak şu detay atlanmamalı.

Sergen Yalçın Trabzonspor maçı sonrası önemli mesajlar verdi.

"Oyuncularıma gol atmayı öğretemem" derken haklıydı. Burada Beşiktaş formasını giymenin önemini vurguladı.

Tecrübeli futbolcuların kaçırdığı goller ve Trabzonspor maçının son anlarında gole engel olamamaları futbolcu kardeşlerimin klasına yakışmadı. Caner Erkin;

Trabzonspor'un golü öncesi rakip bayrak direğinden dönemezken, Siyah-Beyazlı 5 oyuncunun atağı seyretmesi takımda ciddi bir bir revizyonun olması gerektiğini gözler önüne serdi.

Beşiktaş'ın önünde şimdi saha içinden ve saha dışında çok önemli bir 5 ay var. Tabii ki gelir getirmesi bakımından önemli olan Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi hedeflenmeli.

Bu işin saha içi tarafı...

Bir de yeni sezonda ciddi bir kadro yapılanması gerçekleştirilmeli.

Sergen Yalçın yine Trabzonspor maçı sonrası verdiği önemli mesajda şunu söyledi;

"Bu takımı ben yapmadım ama yeni sezonda takımı ben kuracağım." İşte bu sözler çok önemli mesajdı.

Sevgili yönetici arkadaşlarım lafım size...

Lütfen Sergen Yalçın'ın bu sözlerine kulak verin, hocamızını işine karışmayın. Bu işler internetten futbolcu transfer etmeye benzemez.

Sergen Yalçın futbolu ve Beşiktaş'ın kulüp yapısını çok çok iyi bilen bir teknik adam. Tanırım, bilirim ve severim...

Sergen Yalçın boşu boşuna cümle kurmaz.

Ona rahat bir çalışma ortamı bırakın ki; Beşiktaş başarıya koşsun.



HAKEMLER HARİKA

Sezon başından bu yana her sezon olduğu gibi hakemlerimiz yerden yere vuruldu. Özellikle kulüpleri yönetenler yalnız hakemlerde suç buldu.

En çok yıpranan kurum da Merkez Hakem Kurulu (MHK) oldu.

Fakat gayet iyi biliyordum ki; MHK Başkanı Zekeriya Alp başta olmak üzere hakem organizasyonlarında ciddi reformlar yapılıyor.

Hani kulüpler de bazı zamanlarda haksız değildi.

Örneğin Cüneyt Çakır Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yarım metre önünde Serdar Aziz'in Vida'yı kündeye getirmesini görmeyip, yıllardır hakemler için olumlu şeyler düşünen beni bile çıldırtmıştı.

Geçtiğimiz Pazartesi günü hakemlerle ilgili kötü bir yorum yapan hemen hemen kimse yoktu.

Süper Lig maçlarının tamamında hakemler gördüğünü çalarak, cesur yönetimleriyle olumlu puan aldılar.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler, dürüst ve cesur kararlarıyla harika bir maç çıkardı.

Zaten bu kardeşimiz hakkında çok iyi şeyler duyuyordum. Tabii Fırat Aydınus da, Beşiktaş- Trabzonspor maçında da iyi bir yönetim gösterdi.

Zekeriya başkanın artık genç hakemleri çıkarma projesi tamamen gerçekleşiyor. Zorbay Küçük, Ali Şansalan, Atilla Karaoğlu, Arda Kardeşler yönettikleri maçlarda çok az hata yaparak MHK'nın doğru kararlar verdiğinin ispat ediyorlar.

Dileğim o ki; şampiyonluk ve küme düşme maçlarında bu genç kardeşlerim görev alsınlar ki; hak eden mutlu sona ulaşsın.