Kral sahnede

İdlib'den gelen acı haberler hepimizi mateme boğdu.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim.

Tabii böyle günlerde futbol konuşmak çok zor. Maç öncesi seremonide Beşiktaş'ın İstiklal Marşı'mız sırasında takım olarak bayrağımıza dönmesi hepimizi duygulandırdı.

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Beşiktaş dünkü galibiyetle zirve yarışı için ümitlendi. Dünkü galibiyet 6 puanlık bir maçtı. Siyah-beyazlı takım dün baskılı oynadı ve sonuca Burak Yılmaz 'ın yeniden doğuşuyla gitti. Burak Yılmaz bu takım için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.Atiba, Caner, Gökhan Gönül başta olmak üzere Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularının maça ağırlıklarını koymaları ilerleyen haftalar için umut verdi.

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Özellikle 2. yarıda Beşiktaş'ın maçı kazanma isteği alkışa değerdi.Maçın yıldızları kimdi diye sorarsanız Elneny ve N'Koudou'yu ilk iki sıraya koyarım. Çok koştular ve özellikle ikinci 45 dakikada harika paslarla takımı ateşleyen isimler oldular. Sergen Yalçın bu kadroyla çok iyi iş çıkarıyor.Düşünsenize Boyd çıkıyor, Diaby giriyor!

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