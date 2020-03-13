Derbi maç ne olur?

Beşiktaş ile Galatasaray pazar akşamı müthiş derbide kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanmak için sahaya çıkacak. İçimden bir ses derbinin çok gollü olacağını söylüyor. Beşiktaş Sergen Yalçın'la bambaşka bir hava yakaladı. Sergen hoca, Galatasaray maçını kazanıp zirveye önemli bir adım atmak isteyecektir. Sergen Yalçın zeki bir teknik adam... Galatasaray'ın önemli silahlarını etkisiz hale getirmek için Marcao ve özellikle de son haftalarda çok beğendiğim Donk'a özel önem alacaktır. Beşiktaş'ın derbide en önemli silahı kim olacak diye sorarsanız; ben Elneny'i ilk sıraya koyarım. Derbide orta sahada çok büyük bir mücadele olacak. Beşiktaş'ın en zayıf noktası ise savunma...

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Vida ve Ruiz ağır... Burada en büyük iş Gökhan ve Caner'e düşüyor. Sergen hocanın Karius'la özel görüşmeler yaparak bu maça hazırladığını biliyorum. Umarım bu işe yarar da, Alman kaleci bizi şaşırtır ve iyi bir maç çıkarır. Galatasaray'ın savunması sağlam olmasa da Muslera gibi harika bir kaleciye sahipler. Ben tabii ki Beşiktaş'ın kazanmasını istiyorum ama öncelikle iki kulübün tarihine yakışan, centilmence bir maç olsun. İki takım da iyi oynasın, keyfine doyum olmayan bir futbol izleyelim ama tabii ki sonunda kazanan da Beşiktaş olsun. Sevgili yöneticilerimiz de lütfen havayı gerginleştirmesinler. Bugün Beşiktaşlısıyla, Galatasaraylısıyla ülkemizde birlik olma günüdür.

GELECEĞİN YILDIZLARI

Geçtiğimiz pazar günü içemizde kurt var ya, hava da mis gibi, baktım Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında U14, U15, U16 maçları var; kim tutar Sinan Vardar'ı... Ver elini Fenerbahçe Dereağzı Tesisleri... Efsane kaptan Cemil Turan her zamanki centilmenliğiyle karşılarken biz de saha kenarındaki yerimizi aldık. Stada girdiğimizde Beşiktaş'ın U15 takımı 3-0 yenikti. Tabii ki aldı bizi bir hüzün... Cemil Kaptan ise sevinçli... İkinci yarı Beşiktaş, müthiş bir futbolla geri döndü. Hem de ne geri dönüş! Maçı Kara Kartallar 4-3 kazandı. Bu sefer bende sevinç, Cemil Kaptan'da bir hüzün...

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Benim esas hedefim U16 maçıydı. Beşiktaş'taki iki milli takım futbolcusu Azad Demir ve Egemen Tutar için dostlarımdan güzel şeyler duyuyordum. Fakat gördüklerim, duyduklarımı geçti. Azad'da müthiş bir patlama gücü var. Kısa mesafede çok çabuk, toplara da mermi gibi vuruyor. Geleceğin yıldız adaylarından biri... Egemen'i de çok beğendim, savunmada mükemmel işler yapıyor. Gözlerim ayrıca Ege Şanlı'yı aradı ama 3 aydır süren bir sakatlığı varmış. Babası ile kısa bir görüşmem oldu. Onu da yakından izleyeceğim. Çünkü bu futbolcular Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun geleceği. Beşiktaş'ın U19 Takımı'nda 8 milli futbolcu var. Özellikle kaleci Ersin Destanoğlu için çok şeyler duyuyorum. Umarım en yakın zamanda A Takım'da da forma giyerler.