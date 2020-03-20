Hiç birimiz tek başımıza HEPİMİZ değiliz sevgili okurlarım

Sevgili okurlarım; temennim en kısa zamanda tüm insanlık bu hastalıktan en az zararla kurtulur. Sağlık bakanımız Fahrettin Koca, şahsında hükümetimizin altığı tedbirleri saygıyla takdir ediyorum. Kendi ve yakınlarınızın sağlığı için bu hayati uyarılara lütfen dikkat edin. Beşiktaş Başkanı ve Yönetim Kurulu'nu bir kez daha teknik direktör seçimi nedeniyle kutluyorum. Sergen Yalçın, "Beşiktaş'ta artık kiralık futbolcu olmayacak" dedi. Ben de sizlere ve futbol kamuoyuna bunu hep üstüne basa basa söylüyordum. Futbolcularla yapılacak yeni sözleşmeler sadece Türk Lirası ile yapılmalı... Kur farkıyla kulüplerin ne kadar zarara uğradığını hesap ederseniz hayretler içerisinde kalırsınız. Sevgili Beşiktaşlı yöneticiler; hiç çekinmeyin; amatör branşlarda sponsor bulabilirsiniz devam edin.

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Kaynak yoksa amatörce genç takımlarla mücadele edin. Beşiktaş süratle futbol takımının yaş ortalamasını düşürmeli, en fazla iki ağabey bırakılıp diğer futbolcular yetenekli ve yurt dışına pazarlanabilecek yeteneklilerden oluşmalı. Transferde çok dikkatli olunmalı. Bir atımlık barutumuz kaldı, bunu çok dikkatli kullanmalıyız. Zaten berbat olan bütçeler bu hastalık kriziyle iyice dibe vuracak. Aman Sayın başkan ve Yönetim Kurulu lütfen çok dikkat edin. Futbolda bu ekonomik krizde yaptığınız bu savaşı takdirle karşılıyorum. Kulübü bu duruma düşürenlerle ilgili yaptırımlarınızı tüm camia merakla bekliyor. Başkanın talimatlarıyla hareket edip, değerli kanaat önderlerini saf dışı bırakan disiplin kurulu başkanı hala yerinde oturuyor. Denetlemeyen Denetim Kurulu Başkanı da hâlâ yerinde. Kulüp bu hale düşerken Divan Kurulu'ndan da hiç ses çıkmıyordu. Hayretler içindeyim; onlar da hâlâ yerinde. Ama artık sessiz çoğunluk uyandı. Bu yazdığım konular Beşiktaş'ın geleceği için çok önemli. Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu bu vebali taşımadan gerekli davaları açacağına inancımı hala koruyorum. Ama nereye kadar?