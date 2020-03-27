Sergen Yalçın her şeyin farkında

Sevgili dostlar, insanlık tarihi zor günlerden geçiyor. Bugünler hepimiz için bir sınav. Lütfen ama lütfen evinizde kalın! Spor camiamızda F.Bahçe Beko Basketbol Takımı'nda 6 kişinin ardından da son birkaç gün içinde; Göksel Gümüşdağ, Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim, Max Kruse'nin testlerinin pozitif çıkması hepimizi çok üzdü. Hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, rahatsızlıkları süren hastalarımıza şifalar diliyorum. Elbette bugünlerde futboldan bahsetmek çok zor. Bu sezon sonunun oynanması iyimser bir tahmin olarak gözüküyor. Bırakın maçı, sporcular antrenman dahi yapamıyor. Euro 2020 ve Tokyo Olimpiyatları'nın 1 yıl ertelenmesi çok yerinde kararlar... Tabii ki hayat devam ediyor. Futbol dünyamızda da yöneticiler bir yandan sağlıklarını korumaya çalışırken bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmaları için yoğunlaşıyorlar. Şampiyonluk şansı hemen hemen hiç olmayan Beşiktaş'ta ise bu sezon sonunda büyük bir operasyon bekleniyor.

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Yönetim önümüzdeki Mayıs ayında futbolculara ödenmesi gereken 52 milyon Euro'yu denkleştirmeye çalışırken diğer taraftan da teknik direktör Sergen Yalçın'la birlikte bir yandan da kimlerin kalıp kalmayacağının çalışmalarını yapıyor. Beşiktaş'ta öncelikle yapılması gereken önemli şey; teknik direktör Sergen Yalçın'a tam yetki verilmesi... Beşiktaş camiası Sergen Yalçın'ın futbol aklına çok güveniyor. Sergen hoca siyah-beyazlı takımda görev aldığı süre içinde hem kendini daha da sevdirdi hem de kendisine saygı duyulmasını sağladı. Hocamız; genç, dinamik, Beşiktaş'ı ve Türkiye'deki futbol şartlarını çok iyi bir teknik adam... Yöneticilerin şu anda yapması gereken riske girmeyip Sergen hocanın önünü açmak. Sevgili yöneticiler lütfen ama lütfen sözlerden ricam; Sergen Yalçın'a köstek değil, destek olun. Peki neler yapılmalı? Beşiktaş'ta öncelikle kiralık futbolcularla yollar ayrılmalı. Büyük takımda kiralık oyuncu olmaz, olamaz! Her zaman söylüyorum bugün yine vurguluyorum; iki komutan, diğerleri savaşçı bir takımla sahaya yayılmak çok önemli.. Tabii ki, başarı için olmazsa olmaz takımın yaş ortalamasını gençleştirmek.

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Sergen hocanın çok iyi bir kadro kurmak için takımda kazandığından az randıman veren futbolcuları belirlediğini ve onlarla yolları ayırmaya hazırlandığını tahmin etmek zor değil. Ljajic, Vida, Ruiz gibi isimlerin satışından gelebilecek iyi bir rakamla başarıya aç bir takım kurmanın hesaplarını yapıyor mutlaka Sergen Yalçın. Sergen Yalçın'ın bu belirttiğim özelliklere çok dikkat ettiğini biliyorum. O da Beşiktaş'ta bazı şeylerden rahatsız ve başarı için değişime inanıyor. Beşiktaş'ın önünde önemli bir zaman dilimi var. Liglere ara verilen bu dönem çok iyi değerlendirilmeli. Kara Kartal'ın yeniden zirveye uçması için sabıra ve futbol aklına ihtiyaç var. Sevgili dostlar, dün benim yaş günümdü. Maalesef dün çocuklarım ve torunlarından ayrı kutladım Gerek sosyal medyadan, gerekse telefonla arayan herkese teşekkür ederim. Güzel günlerde hep birlikte inşallah...