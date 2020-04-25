Gördünüz mü Necip’i?

Belki de sırası değil ama elbette bu zor günler geçecek ve normal hayatımıza döneceğiz.

Son günlerde Beşiktaşlı bazı futbolcular kulübü FIFA'ya şikayete bulundukları şeklinde haberler geliyor. Umarım bu süreçte Beşiktaş zarar görmez.

Hoşuma giden ise yönetimin indirim teklifine Necip'in hemen yanıt vererek, "Fedakarlığı yapmaya hazırım" demesi... İşte görüyorsunuz altyapıdan gelen, Beşiktaş sevgisi ve görgüsü almış futbolcumuzun farkını... Son yıllarda belki de en çok eleştirilen futbolcu Necip oldu. Hatta çoğu zaman milyon euro'luk futbolcular tribünlere çağrılırken ona bir küçük tezahürat bile çok görüldü. Ben sevgili Necip'i tebrik ediyorum.

Bilhassa Türk futbolculara Türk Lirası ödeme yapılmalı.

Galatasaray'ın böyle bir uygulamaya geçeceği haberlerini medyamızda okudum. Ben "good morning" (Günaydın) diyorum.

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Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları'nın Samsunspor kalecisi Nurullah Arslan'ı transfer etmek istedikleri şeklindeki demecine çok sevindim. Nurullah'ı uzun süredir takip ediyorum.

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'la da görüştüm, o da Nurullah için çok güzel yorumlarda bulundu. İnşallah bu transfer gerçekleşir.

Temennim genç, yetenekli ve ileride dönemde para edebilecek futbolcuların tercih edilmesi.

Doğrular bunlar... Geçtiğimiz gün Sabah Gazetesi spor müdürü Murat Özbostan'la yaptığım röportajda TFF'nin bu süreçte Türk futbolunun kalkınması için neler yapması gerektiğini açık açık belirttim.

O sohbetimi de okursanız çok memnun olurum.

Tekrar tekrar belirtiyorum; ülkemizde çıkarılan boraks çok değerli bir maden... Aynı şekilde ülkemiz bir futbolcu madeni.

Gençlerimize güvenelim...

Umarım bu hazine artık görülür.



BEŞİKTAŞ CAMİASI GÖREV BAŞINA

Bu zor günlerde çoğu kulüplerimiz gibi Beşiktaş da ekonomik yönden maalesef çok kötü durumda. Geçtiğimiz gün BEFAM grubundan Hasan Bozkurter aradı ve Beşiktaş altyapı ve spor tesislerinde görevli çalışanların 6 aydır para alamadıkları için zor durumda olduklarını söyledi.

BEFAM grubu olarak onlara küçük bir jest yapma fikrini ortaya attı. Ben de BEFAM başkanı olarak mübarek Ramazan ayı içerisinde bu teklife olumlu yanıt verdim.

Başkan Ahmet Nur Çebi olmak üzere kulübü yönetenlerde zor bir süreçte görev yapıyorlar.

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Açık ve net; Beşiktaş'ta büyük bir ekonomik kriz var.

Futbolculara ve bankalara büyük borç var ama emekçiler de çok zor durumda. Eğer yönetim uygun görürse; evine ekmek götüremeyen kulüp çalışanları için bir kampanya yapılsın. Vardar Ailesi olarak böyle bir kampanyaya seve seve katılırız. Beşiktaş'ın önde gelenleri, dernekler, taraftar grupları sözüm size; gelin bu sorunu halledelim.

Özellikle de Beşiktaş sayesinde ekonomik yönden çok iyi yerlere gelenler de bu kampanyada yer alın. Beşiktaş camiası olarak el ele vermeli ve gerekeni yapmalıyız.