Sergen Yalçın ve Transfer Düzeni

Süper Lig, çok büyük ihtimalle 12 Haziran'da kaldığı yerden başlayacak. Bu süreçte en önemli şey tabii ki sağlık...

Beşiktaş'ın çok olmasa da matematiksel olarak şampiyonluk şansı hala var.

Kara Kartal, kalan 8 maçını kazanıp önündeki rakiplerin kaybetmesini bekleyecek.

Siyah-Beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, açık ve net ifade ediyor;'' Şampiyonluk için ümitlendirmek istemem, asıl amacımız gelecek sezona hazırlanmak...'' Sergen Hoca yerden göğe kadar haklı... Beşiktaş'ın geleceğe yönelik önemli projelere imza atması gerekir.

GERÇEKLER ORTADA

Beşiktaş'la ilgili birçok transfer haberleri okuyoruz.

Başkan Çebi ve yöneticilerin birçok transfer için uğraş verdiklerini duyuyorum.

Gerçek şu ki; Türkiye'de yönetimlerin başarısı futbol şubesideki başarıyla ölçülüyor.

Bu başarı endeksinde en önemli kriter; transferdeki başarı ve özkaynaktan fışkıran özkaynak düzenidir.

İyi transfer ve iyi altyapı kulübe büyük ekonomik gelir de kazandırır.

Bunlar futbolun başarısındaki unsurlardoır.

Beşiktaş Yönetimi'nin yapması gereken futbolu; futbol aklına çok güvendiğim Sergen Yalçın'a emanet etmesidir.

Her kafadan ses çıkarsa Sergen Hoca'nın keyfi kaçar, Beşiktaş kaybeder.

BEŞİKTAŞ'IN YOLU BU

Türkiye'deki futbol düzenini ve Beşiktaş altyapısını çok iyi bilen sergen Yalçın Beşiktaş için büyük bir şans...

Transfer yapmak internetten futbolcu aramaya benzemez Mali yönden zor günler geçiren Beşiktaş'ın artık mantıklı proje ve atılımlara ihtiyacı var.

Sevgili yöneticiler lütfen macera aramayın ve sakın Seba'dan sonraki yönetimlerin hatalarına düşmeyin.

Korkmayın; cesaretli olun ve Sergen Yalçın idaresinde transferde genç ve yetenekli isimleri kadroya katın.

Mehmet Üstünkaya, Süleyman Seba'nın başarısındaki en temel unsur; Dorde Milic, Gordon Milne gibi teknik direktörlerin işine karışmayıp, Beşiktaş'ın özkaynak düzenindeki altın gençlerine güvenmeleriydi.

Beşiktaş'ın yolu bu olmalıdır.

Sergen Yalçın'a ve altyapıya inanın ki kazanan Beşiktaş olsun.

MEHMET EKŞİ TAM İSABET

Beylerbeyi Spor Kulübü'nde yıllarca başkanlık yaptım. Kulübü bir muhtarla birlikte, hiçbir zaman belediye desteği olmadan profesyonel liglerde ayakta tutmaya gayret ettim. Tabii Beşiktaş aşkım da bir yandan...

Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük hayatlarındaki kariyer basamaklarını çıkanlara hep destek olmaya çalıştım. Samet Aybaba, Rıza Çalımbay, Ertuğrul Sağlam, Mehmet Özdilek, Ziya Doğan ilk aklıma gelen isimler...

Yıl 1989... Antrenörlük arayışına girmiştim. Radikal bir kararla; Mehmet Ekşi'yi o sezon hem futbolcu ve hem de teknik direktör olarak onu Beylerbeyispor'un başına getirdim.

Tabii kulübümüz ekonomik sıkıntı içinde 3. Lig'de küme düşmeme mücadelesi veriyordu.

NE MAÇTI AMA...

Ligin sonu; geldik son maça... Rakip; Ermeni asıllı vatandaşlarımızın kulübü Taksimspor'du. Türk futboluna Lefter ve Nubarik gibi isimleri kazandıran Taksimspor da Beylerbeyi gibi ayakta kalmaya çalışıyordu. Bu son maçı kazanırsak ligde kalacak, beraberlik veya yenilgide amatöre düşecektik.

Stres dolu maç Maltepe Stadı'nda oynandı.

Deplasmande oynar gibiydik, seyirci avantajı rakibimizdeydi. O dönem çok sevdiğim dostum Garo da Taksimspor'un başkanıydı.

MÜTHİŞ BİR ANI

Maç esnasında ben de takımın her şeyi olarak kulübeyim. Dakika 75; maç 0-0; başka bir deyişle koca çınar Beylerbeyi küme düşmek üzere...

Mehmet Ekşi ile göz göze geldik. Ekşi bir oyuncuyu kenara alarak kendini oyuna soktu. Santrayla rakip 18 arasında bir top sekti Mehmet bir vurdu ki top 90'dan ağlara gitti. Tabii Taksimsporlular yerlerde, biz sevinç yumağındaydık. Maç böyle de bitti. Maç sonunda bizler Taksimsporluları teselli ettik.

Bu benim asla unutamayacağım müthiş bir anıydı.

HOCALARIN HOCASI

2000'li yılların ortasında Mehmet Ekşi ile yolumuz Beşiktaş'ta kesişti, BEFAM projesini Ufuk Pak, rahmetli Yemen Ekşioğlu ile birlikte geliştirdik. Beşiktaş'a birçok yetenekli oyuncu kazandırdık. O dönem yaşanan teknik direktör boşluğunda Mehmet Ekşi benim önerimle A Takım'ın başına geçti. Rıza Hoca'nın ayrılmasının ardından devraldığı bu görevde çok da başarılı oldu. Ekşi ile çıktığımız Bolton maçında eksik oyunculara rağmen çok da iyi oynadık ama sahadan beraberlikle ayrıldık. Taraftar Mehmet Ekşi ve ekibine büyük destek vermişti. Sevgili kardeşim, keşke uzun yıllar görev yapabilseydi ama 3 ay sonra Tigana geldi.

Ekşi şu anda TFF'de hocaların hocası olarak Sergen Yalçın dahil birçok teknik direktöre PRO lisans veren yetkili kişi. Futbolun gerçek uzmanlarından...

Duyumlarıma göre, Beşiktaş Yönetimi, altyapının başına Mehmet Ekşi'yi getirme kararı almış. Eğer doğruysa Beşiktaş geleceğe çok doğru bir yatırım yapar.