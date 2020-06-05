Bambaşka Beşiktaş

Dünyamız yaşanan salgının ardından bambaşka bir döneme giriyor. Futbol ve özelikle de kulüpler de bu değişimden etkilenecek. Beşiktaş bu yeni döneme hazırlıklı olmalı. Gelecek hafta lig yeniden başlıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'dan beklentim altyapıdan çıkan gençlere yer vermesi... Sergen Hoca'nın 8 haftalık planı Beşiktaş formasını yüreğinde hissedebilecek, kaybetse de pes etmeyecek bir takım oluşturmak... Formül belli, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Akgün, Erdoğan Kaya, Kartal Kayra Yılmaz gibi gençlere şans vermek...

***

Sergen Hoca, Beşiktaş'ın şampiyonluk şansının az olduğunu sürekli belirtiyor. Teknik heyetin amacı; bu son 8 haftada geleceği doğru planlamak. Yeni sezonda Dorukhan ve Fatih Aksoy da takıma katılacaklar. Bence bu ikili Beşiktaş'ın en iyi transferleri olacak.

***

Yönetim Kurulu'nun Vida'yı yüksek bir ücret karşılığında satış listesine koyması çok doğru bir karar... Gökhan ve Caner'le henüz transfer görüşmesi yapılmadı ama onların yüksek maliyetleri nedeniyle ayrılmalarına kimsenin itirazı olmaz. Başkan Ahmet Nur Çebi çok net açıkladı; ''Yıllık gelirimiz 600, giderimiz 900; her ay 25 Milyon TL zarardayız'' Bu olumsuz tabloda altyapıya yönelmek, genç yeteneklere yer vermek ve maliyeti az, geleceği olan futbolcu transferleri şart.. Tabii bu aşamada kurumsallaşmaya da önem verilmeli... Kulüpte personel sayısını azaltmak, amatör şubelerde camianın desteğini alarak bütçeleri makul seviyelere indirmek Beşiktaş'ın olmazsa olmazları... Sevgili Onursal Başkanımız kulüp harcamalarına o kadar dikkat ederdi ki, gereksiz yanan elektrikleri bile söndürürdü. Kısaca Beşiktaş Süleyman Seba'nın yolunda yürümeli..

BEŞİKTAŞLI DURUŞU VE RAHMİ KOÇ

Gerçek dost ve sevdalı zor günlerde ortaya çıkarmış... Sevgili Rahmi Koç, BEKO forma göğüs reklamı ile Beşiktaşlıların kalplerinde yine önemli bir yere sahip oldu. Rahmi Bey her zaman Beşiktaş'ın yanında oldu ve bu zor günlerde kulübe tam 42 milyon TL'lik bir destek verdi. Kendisini ayakta alkışlamak lazım. Benim nacizane teklifim şu ki; Vodafone'un stat sponsorluğunun ardından bir yıl da olsa stada Rahmi Koç isminin verilmesi. Rahmi Bey de onore olacaktır. Rahmi Bey'in ismi Akatlar Spor Kompleksi'ne de verilebilir. Tabi unutmayalım ki, Beşiktaş tüzüğünü hokuspokusla değiştiren kongre simsarları Rahmi Koç, Zekeriya Alp ve onlar gibi değerli kongre üyelerini Divan Kurulu üyeliğinden ihraç etmişti. Beşiktaş'ın gerçek sahipleri bu tüzüğü kendi menfaatlerine göre değiştirenleri tek tek belirleyip, hesap sormalı. Rahmi Koç, kendisine yapılan bu ayıba karşı Beşiktaş'a küsmedi. Bu anlamlı duruş; Beşiktaşlı duruşudur.

BRAVO BERNA BAŞKAN!

Geçtiğimiz akşam bir televizyon kanalında Türkiye Süper Lig'indeki ilk kadın başkan olan Berna Gözbaşı'nı hayranlıkla izledim. Kayserispor'un başkanı Berna Hanım'ın iş hayatı tam bir başarı öyküsü... Türkiye'nin ihracatına büyük katkı sağlıyor.

***

Berna Hanım, katıldığı canlı yayında yönetici, futbolcu ilişkilerindeki kirli para transferini apaçık anlattı. Temiz kalpliliğiyle'' Biz futbolcuya para yatırıyoruz, futbolcu ertesi gün bu paranın bir bölümünü eski yöneticimize havale ediyor. Bu nasıl iştir?" Hepsini belirtmiyorum ama birçok başkan ve yönetici bu çirkin çarkın içinde.

***

Berna Hanım şunu da söyledi, ''Kulübümüzün borcu 500 Milyon TL! Bir takımın bu kadar borcu olması için Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası'nı kazanması gerekir." Yerden göğe kadar haklı... Ben de bunları söylediğim için Beşiktaş'tan ihraç cezası aldım. Kulüplerimizin Berna Hanım gibi mert, korkusuz, dürüst başkanlara ihtiyacı var. Sevgili Berna Başkanı tebrik ediyorum. Türk futboluna bir kadın eli değmesi çok güzel oldu. Kulüplerimizin onun gibi başarı hikayesi olan, dürüst başkanlara ihtiyacı var.