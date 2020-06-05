Bambaşka Beşiktaş – Sinan Vardar – Fotomaç
05 Haziran 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yazarlar Sinan Vardar Bambaşka <a href="/haberleri/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>

Bambaşka

Dünyamız yaşanan salgının ardından bambaşka bir döneme giriyor. ve özelikle de kulüpler de bu değişimden etkilenecek. bu yeni döneme hazırlıklı olmalı. Gelecek hafta lig yeniden başlıyor. Teknik direktör 'dan beklentim altyapıdan çıkan gençlere yer vermesi... 'nın 8 haftalık planı Beşiktaş formasını yüreğinde hissedebilecek, kaybetse de pes etmeyecek bir takım oluşturmak... Formül belli, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Akgün, Erdoğan Kaya, Kartal Kayra Yılmaz gibi gençlere şans vermek...

***
Sergen Hoca, Beşiktaş'ın şampiyonluk şansının az olduğunu sürekli belirtiyor. Teknik heyetin amacı; bu son 8 haftada geleceği doğru planlamak. Yeni sezonda Dorukhan ve Fatih Aksoy da takıma katılacaklar. Bence bu ikili Beşiktaş'ın en iyi transferleri olacak.

***
Yönetim Kurulu'nun Vida'yı yüksek bir ücret karşılığında satış listesine koyması çok doğru bir karar... Gökhan ve Caner'le henüz görüşmesi yapılmadı ama onların yüksek maliyetleri nedeniyle ayrılmalarına kimsenin itirazı olmaz. Başkan çok net açıkladı; ''Yıllık gelirimiz 600, giderimiz 900; her ay 25 Milyon TL zarardayız'' Bu olumsuz tabloda altyapıya yönelmek, genç yeteneklere yer vermek ve maliyeti az, geleceği olan futbolcu transferleri şart.. Tabii bu aşamada kurumsallaşmaya da önem verilmeli... Kulüpte personel sayısını azaltmak, amatör şubelerde camianın desteğini alarak bütçeleri makul seviyelere indirmek Beşiktaş'ın olmazsa olmazları... Sevgili Onursal Başkanımız kulüp harcamalarına o kadar dikkat ederdi ki, gereksiz yanan elektrikleri bile söndürürdü. Kısaca Beşiktaş Süleyman Seba'nın yolunda yürümeli..

BEŞİKTAŞLI DURUŞU VE RAHMİ KOÇ
Gerçek dost ve sevdalı zor günlerde ortaya çıkarmış... Sevgili , BEKO forma göğüs reklamı ile Beşiktaşlıların kalplerinde yine önemli bir yere sahip oldu. Rahmi Bey her zaman Beşiktaş'ın yanında oldu ve bu zor günlerde kulübe tam 42 milyon TL'lik bir destek verdi. Kendisini ayakta alkışlamak lazım. Benim nacizane teklifim şu ki; Vodafone'un stat sponsorluğunun ardından bir yıl da olsa stada Rahmi Koç isminin verilmesi. Rahmi Bey de onore olacaktır. Rahmi Bey'in ismi Akatlar Spor Kompleksi'ne de verilebilir. Tabi unutmayalım ki, Beşiktaş tüzüğünü hokuspokusla değiştiren kongre simsarları Rahmi Koç, ve onlar gibi değerli kongre üyelerini üyeliğinden ihraç etmişti. Beşiktaş'ın gerçek sahipleri bu tüzüğü kendi menfaatlerine göre değiştirenleri tek tek belirleyip, hesap sormalı. Rahmi Koç, kendisine yapılan bu ayıba karşı Beşiktaş'a küsmedi. Bu anlamlı duruş; Beşiktaşlı duruşudur.

BRAVO BERNA BAŞKAN!
Geçtiğimiz akşam bir televizyon kanalında 'indeki ilk kadın başkan olan Berna Gözbaşı'nı hayranlıkla izledim. Kayserispor'un başkanı 'ın iş hayatı tam bir başarı öyküsü... Türkiye'nin ihracatına büyük katkı sağlıyor.

***
Berna Hanım, katıldığı canlı yayında yönetici, futbolcu ilişkilerindeki kirli para transferini apaçık anlattı. Temiz kalpliliğiyle'' Biz futbolcuya para yatırıyoruz, futbolcu ertesi gün bu paranın bir bölümünü eski yöneticimize havale ediyor. Bu nasıl iştir?" Hepsini belirtmiyorum ama birçok başkan ve yönetici bu çirkin çarkın içinde.

***
Berna Hanım şunu da söyledi, ''Kulübümüzün borcu 500 Milyon TL! Bir takımın bu kadar borcu olması için Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası'nı kazanması gerekir." Yerden göğe kadar haklı... Ben de bunları söylediğim için Beşiktaş'tan ihraç cezası aldım. Kulüplerimizin Berna Hanım gibi mert, korkusuz, dürüst başkanlara ihtiyacı var. Sevgili Berna Başkanı tebrik ediyorum. Türk futboluna bir kadın eli değmesi çok güzel oldu. Kulüplerimizin onun gibi başarı hikayesi olan, dürüst başkanlara ihtiyacı var.

  • Sinan Vardar Sinan Vardar
    1. 05 Haziran 2020, Cuma
    1. E-Posta: spor@fotomac.com.tr
    1. Gönder
      Yazdır
    2. A-
      A+
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler:


YAZARLAR tümü
Sitene Ekle
FOTO HABER tümü
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA