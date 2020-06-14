Zor dostum zor

Yıllardır yapılan kadro mühendisliği maalesef Beşiktaş'ı bu noktaya getirdi. Sergen Yalçın'ın elindeki malzeme maalesef bu! Başkan Ahmet Nur Çebi bir yandan dağlar kadar biriken borçları ödemeye çalışırken bir yandan da takımı yeniden kurmaya çalışacak. Beşiktaş'a bu kadar zarar verenler hesap vermeli... Beşiktaş'ın ilk yarıda gördüğü 2 gol de son 3 sezonun özeti gibiydi. İki golde de Vida yoktu. Hatta Antalyaspor'un hemen hemen tüm ataklarında! 'Yıldız' diyorlar ona ve Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon Euro alıyor. Sadece kötü oynamıyor takım arkadaşlarını bozuyor. Beşiktaş ilk yarıda tel tel dökülürken Güven Yalçın tel tel döküldü ve yine "Ben Beşiktaş'ın futbolcusu değilim" mesajını verdi. Spor medyasında gülerek okuyorum 5 milyon euro teklif etmişler Güven için... Sergen Hoca çok sabırlıydı ona 45 dakika dayanması büyük olaydı.

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Beşiktaş'ta özellikle Rıdvan Yılmaz'ı çok beğendim. İlk yarıda bir hareket yaptı ve pozisyona girdi ki, maçın en güzel hareketlerinden biriydi. Kaleci Ersin'in ise daha pişmesi gerek gibi. İkinci yarı bambaşka bir mücadele oynandı. Beşiktaş, Ljajic ve N'Koudou'nun oyuna girmesiyle canlandı. Atiba sahada her şeyini ortaya koyan bir futbol sergiledi. Siyah-Beyazlı takım bu yarıda iyi sinyaller verirken Antalyaspor kalecisi Boffin sahanın yıldızlarından biri oldu. Beşiktaş ikinci yarıdaki oyunuyla yenilgiyi hak etmedi ama dünkü sonuçla Avrupa yarışında büyük yara aldı. Antalyaspor Teknik direktörü Tamer Tuna artık Süper Lig'in kalıcı teknik direktörlerinden biri oldu. Virüs salgını döneminde takımını iyi hazırlamış. Amatörden takıma kazandırdığım Veysel başta olmak üzere Sangare ve Sinan Gümüş de sahanın en iyilerindendi. Hakem Ümit Öztürk mükemmele yakın bir maç yönetti. Tebriklerimle...