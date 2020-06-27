Keşke!

Hayatımda hiç sevmediğim kelimelerden biri 'keşke'dir.

Anı yaşamayı, geleceğe odaklanmayı seven biri olarak bu sefer doyasıya 'Ah keşke' diyorum.

Bundan önceki başkan; Şenol Güneş'i dinleyip Burak Yılmaz'ı geçen sezon başında transfer etseydi Beşiktaş'ın hem bir şampiyonluğu fazla olur, hem de bu sezon Şampiyonlar Ligi gelirleri olurdu.

Bugünler mali kongrede ibra olmayı hayal eden Fikret Orman, şimdi daha iyi anlıyordur Şenol Güneş'i... Beşiktaş dün kusursuz işleyen bir makine düzenindeydi. Tabii ki başrolde Kral vardı. Burak Yılmaz dün 10 numaral, 5 yıldızdı. Attığı ilk gol jeneriklikti.

90 dakika durmak bilmedi, takım arkadaşlarına harika gol pasları verdi.

Sevgili Burak'a şapka çıkarıyorum.

Beşiktaş dün 90 dakika baskılı oynarken; rakibi Konyaspor ligde bulunduğu yeri hak eden bir futbol sergiledi. Konyalılar lütfen kusuruma bakmasınlar ama bu güzel şehrin takımının dünkü haline çok üzüldüm.

Hadziahmetovic Lens'e yaptığı sert faulde gözümü kapattım.

Hakem Zorbay Küçük'ün onu hemen atması gerekirken, VAR'a gitmesi çok garipti.

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