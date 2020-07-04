Beşiktaş ve Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş son iki maçta gösterdiği üstün form düzeyi ve aldığı mükemmel sonuçlarla Şampiyonlar Ligi için yeniden iddialı konuma geldi.

Trabzonspor'un CAS davasını kazanamaması durumunda;

Beşiktaş'ın Devler Ligi için şansı gittikçe yükseliyor. Bitti denilen sezon yeniden başladı.

Bu başarıda Başkan Ahmet Nur Çebi'nin; teknik direktör Sergen Yalçın'la uyumu büyük etken...

Camianın yönetime ve Sergen Yalçın'a olan güveni her geçen gün daha artıyor.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılması, siyah-beyazlı kulübe maddi-manevi büyük güç verecektir.

Olası Şampiyonlar Ligi katılımda Beşiktaş ekonomik olarak rahat bir nefes alacaktır.

Siyah-beyazlı takımın bu hafta oynayacağı Kayserispor karşılaşması belki de bu sezonun en önemli maçlarından biri olacak. Ev sahibi ekipte Mensah'ın oynamaması Beşiktaş için büyük avantaj olarak göze çarpıyor.

YÜREK DAYANMAZ

Haftanın maçı tabii ki; Galatasaray- Trabzonspor mücadelesi olacak.

Bu maç belki de ligin kaderini belirleyecek. Bence Trabzonspor galip geldiği taktirde şampiyonluğun bir numaralı adayı olacak.

Galatasaray kazanırsa Şampiyonlar Ligi için onlar da umutlanacak.

BAŞAKŞEHİR SORU İŞARETİ

Başakşehir son yıllarda zirveye oynayan bir takım olarak göze çarpıyor.

Şu anda Trabzonspor ile birlikte şampiyonluğun en favorisi Başakşehir...

Abdullah Avcı'nın kadro mühendisliğinin ardından Okan Buruk'un da başarısı küçümsenemez.

Ancak bir soru işareti var; Başta 4 büyüklerin borcu rakam rakam açıklanırken, Başakşehir tamamen kapalı bir kutu...

Başakşehir başarılı ama hepimizin kafasında soru işaretleri var.

YAZIKLAR OLSUN!

İç ve dış denetimlerini sağlamayan kulüplerimiz büyük bir ekonomik çöküş yaşıyor.

Ben devamlı bu konuyu işliyorum; çünkü Türk Futbolu'nun en önemli sorunu bu...

Şeffaflık sıfır!

Kulüplerin borçları inanılmaz boyutlarda...

Hesap vermesi gerekenlerin hesap vermemesi durumu da olunca aynı düzen devam ediyor.

Bakın Eskişehir'e... Kulübü bu hale getirelenler çoktan görevi bıraktılar.

17 yaş ortalamasıyla mücadele eden gençlere alkışlarımı gönderiyorum.

Kulübü borçlandırıp, bu hale getirenlere yazıklar olsun.

DOĞRU ÖRNEKLER

Liverpool geçen sezon 52 milyon pound kâr elde etmişti. Doğru yapılanmayla bu sene de Premier Ligi şampiyon olarak bitirdiler. Müthiş bir ekonomik düzenleri var ve üretiyorlar.

Mesela Arsenal her yıl 45-50 milyon Pound'luk futbolcu satıyor.

Ajax ve Leipzig gibi bir çok kulüp, hem üretiyor hem de kazanıyorlar..

Biz futbolun doğrularını örnek almaz ve sürekli tüketirsek; futbolumuz bu kaostan çıkamaz.

Hiçbir yurtdışı başarısı olmadan da kendi kendimizi kandırırız. "Hakem penaltıyı vermedi, hakem ofsaytı vermedi" gibi eleştirilerle oyalanıp gidiyoruz. Bitsin artık futbolumuzdaki bu kısır döngü!..