Rus ruleti

Beşiktaş oyuna iyi başladı.

Caner'in pozitif enerjisi asiste döndü ve erken golle hepimizin kulaklarında Şampiyonlar Ligi'nin meşhur melodisi çalmaya başladı ki; Burak Yılmaz çıktı oyundan. Bütün bunlar ilk 10 dakika içinde oldu. Burak yoksa Beşiktaş da yoktu..

Korkulan başa gelirmiş; 29. dakikada Kasımpaşa 2-1 öne geçmişti bile...

Tabii bir de lacivert-beyazlı ekibin kaçırdıkları vardı; Beşiktaş'ı Allah korudu ki; 4-1 olacaktı ilk yarım saatte.

Kasımpaşa'nın hızlı forvetleri halı sahada oynasa bu kadar kolay pozisyon bulamazlardı.

***

Roco, Ruiz sapır sapır dökülürken, Gökhan Gönül 'ün bulunduğu sağ kanat yol geçen hanına döndü.O sakatlanıp çıkınca Lens görevi hiç de fena yapmadı, çok da güzel bir asiste imza attı. Kasımpaşa özellikle ilk devrede maça ağırlığını koyarken ligin en iyi takımlarından biri olduğunu gösterdi. Caner ve Atiba, Kasımpaşa'nın oyun üstünlüğüne direnirken ikinci yarıda sahada daha dertli toplu bir Beşiktaş vardı sahada...Uzun süreden yana futbolunu göremediğimiz Boateng, Burak Yılmaz gibi oynadı ve ikinci yarının hemen başında frsatçılığıyla maça dengeyi getirdi. Tabii sıcak havanın etkisiyle son 20 dakikada maç gitti geldi, hatta Rus ruletine döndü.

***

Son sözü çok eleştirdiğimiz Güven söyledi ve çok önemli 3 puan Beşiktaş'a yazdırdı. Ancak bir gerçek var ki; Güven Beşiktaş'ın futbolcusu olamaz.Kaleci Ersin'in zaman zaman topu oyuna sokarken hatalar yapsa da kalede güven vermesi önemliydi.Şimdi ne olacak?Açık ve net söyleyeyim; Beşiktaş 3'te 3 de yapabilir, 3'te sıfır da...Gerçek olan; önemli revizyona ihtiyaç var. Bu takım seneye olmaz, olamaz... Bu arada dün Quaresma'nın Dolmabahçe'deki büyük ihtimalle son maçıydı.