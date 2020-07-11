Gücü hissettirmek

Beşiktaş, Kasımpaşa maçında son dakika golüyle 3 puana ulaşırken, Şampiyonlar Ligi'ne bir adım daha yaklaştı.

Doğrusu son iki karşılaşmada oynanan futbol beni hiç tatmin etmedi.

Ancak bu kadar kötü oynarken kazanmak da bir başarı...

Şampiyonlar Ligi'nden gelecek yüklü miktardaki para Beşiktaş'ı rahatlatacağı bir gerçnınek.

Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün sakatlanması, Atiba'nın da cezası nedeniyle Malatya deplasmanında forma giyemeyecek olması tabii ki dezavantaj olabilir ama Beşiktaş kalan 3 maçta 9 puan alabilecek güçte.

Beşiktaş camiası, bu gücü teknik kadro ve futbolculara da hissetirmeli...

Sevgili Beşiktaşlılar lütfen pozitif enerji..

Sosyal medyada zaman zaman Necip Uysal ve genç futbolcular için yapılan eleştirileri görünce inanın çok üzülüyorum.

Necip her zor zamanda terinin son damlasına kadar mücadele ederken gerek Ersin, gerekse de Rıdvan çok çalıştıkları taktirde armanın değişmez futbolcuları olacak.

Tabii ki zamanları var.

Bakın Fatih Aksoy, Sivasspor'dan gerçek bir yıldız gibi geliyor.

İddia ediyorum Beşiktaş için gelecek sezonun en iyi transferi olacak Fatih...

Sevgili Beşiktaşlılar, lütfen biraz sabır ve çok destek...

Güzel günler göreceğiz, güneşli günler...

Kalbim Somaspor'la

Başkanlık yaptığım dönemde Soma'nın eşssiz insanıyla birlikte kulübü ayağa kaldırmak için büyük uğraş verdik. O zor günlerin ardından Somaspor'un yolu açıldı. Bu sezon 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Somaspor'umuz da 2. Lig'e yükselmek için play-off maçlarına çıkacak. Ben Somaspor'a her zaman inandım ve inanmaya devam edeceğim. Can-ı gönülden başarılar diliyorum.

Şampiyon Bandırma

Profesyonel futbolculuk hayatıma henüz 17 yaşında başladım.

Futbol oynamanın keyfini iyi bilenlerdenim.

Futbol beni çok mutlu etti, bana hayat tecrübesinin yanı sıra unutulmaz anılar ve dostluklar kazandırdı.

4 sezon formasını giydiğim Bandırmaspor'un ben de çok ayrı bir yeri vardır.

Bandırmalılar beni, ben de Bandırmalıları çok sevdim.

1968 yılında Türkiye Kupası çeyrek finaline kaldığımızda tüm Türkiye Bandırmaspor'u konuşuyordu.

Çeyrek finalde Metin Oktay'lı Galatasaray'la karşı karşıya geldik.

Bandırma'daki ilk maçta başabaş oynamış sahadan 0-0 beraberlikle ayrılmıştık. İnönü Stadı'ndaki ikinci maçı Galatasaray 2- kazandı.

Gerçek bir efsane olan Metin Oktay, İnönü Stadı'nda bize öyle bir kafa golü attı ki onu omuzlara almıştık.

O dönem öyle bir saygı ve sevgi ortamı vardı. TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta lider durumda olan Bandırmaspor'u TFF 1.

Lig'e çıkardık. Anılarım gözümde canlandı; Selam olsun sana Şampiyon Bandırmaspor.