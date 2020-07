Vazgeçmeyenler kulübü

Sevgili dostlar, yine geldik bir sezonun sonuna... Beşiktaş, Şubat ayında 'Bitti' denilen sezondan belki de Şampiyonlar Ligi çıkaracak.

Sezon başında akıl almaz puanlar kaybeden Beşiktaş'ı tabii ki ben de çok eleştirdim.

Ancak sezonun sonuna yaklaştıkça Siyah-Beyazlı takımın karakter ortaya koyup, kazanma hırsıyla her maça asılması, vazgeçmemesi beni umutlandırdı.

Bu kazanma azmi beni çok mutlu etti.

Yenilmesi önemli değil ama vazgeçmemesi Beşiktaş'ın büyüklüğünü gösterdi.

Bu aşamada Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcular başarılı bir sınav verdiler. Beşiktaş Yönetimi ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın önünde çok iyi değerlendirilmesi gereken bir süreç var.

Bu zaman diliminde şampiyonluğa oynayacak, Avrupa'da başarıyı hedefleyecek bir kadro yapılanması dizayn edilecek.

Bu aşamada yönetim kurulu, teknik heyet arasındaki köprü çok önemli.

Gökhan , Caner derken Burak...

Tabii bu transfer döneminde de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Gökhan Gönül, Caner Erkin'in takımda kalıp kalmayacağını merak ederken; Burak Yılmaz'a Fransa'dan gelen teklif hepimizi şaşırttı.

Burak, Beşiktaş'ın büyük gücü ama önümüzde de berbat bir mali durum var.

Burak Yılmaz'ın satışıyla Beşiktaş'ın kasasına iyi bir para girecekse tecrübeli futbolcunun gidişine izin verilebilir.

Ama Burak Yılmaz'ın yeri nasıl dolar işte burada en büyük görev Sergen Yalçın'a düşüyor.

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in ben de takımda kalmasını isterim ama kulübün mali durumu karşısında yönetimin alacağı karara da saygı göstermek gerekir.

İşte Ersin, işte Rıdvan...

Tekrar tekrar yazıyorum;

Sivasspor'da kiralık dönemi biten Fatih gelecek sezonun en iyi transferi olacak. Oğuzhan Özyakup da kendini futbola verirse ne de güzel olur. Gelecek sezon için genç isimlerle görüşüldüğünü biliyorum.

Eğer koordinasyon iyi sağlanırsa gelecek sezon Beşiktaş için harika geçebilir.

Bunları iyi tanıyın Sevgili Beşiktaşlılar, gerçekler bir bir ortaya çıkıyor.

Eski başkan ve yöneticiler giderken tam bir enkaz bırakırken Beşiktaş'ın da içini boşaltmışlar. Çebi ve ekibinin işi gerçekten zor.

Duyuyorum ki, eski başkan ve yöneticiler, kongre fareleriyle birlikte toplantılar düzenleyip;

Ağustos ayının sonunda yapılacak mali kongrede ibra edilmeyi hedefliyormuş.

Sevgili Beşiktaşlı kongre üyeleri bunları iyi tanıyın ve bunlardan hesap sorun.

Bakın yönetim geçtiğimiz hafta Vida'nın kayıp sözleşmesini buldu.

Okuyunca gözlerim fal taşı gibi açıldı.

Sadece menajerine 1 milyon 750 bin euro ödenecek.

Eski başkan ve eski yöneticiler size sesleniyorum.

Siz de hiç insaf yok mu arkadaş!

Ama hesap zamanı geliyor...

Başakşehir'in şampiyonluğu Süper Lig'in şampiyonu Başkşehir oldu.

Öncelikle tebriklerimi sunuyorum.

Okan Buruk; benim çok beğendiğim insan ve teknik direktör...

Sevgili Okan, Beşiktaş forması giyerken ben de o dönem yöneticiydim.

Birlikte sevgi ve saygı çerçevesi içinde çok güzel günler geçirdik.

Başakşehir'in şampiyonluğunda onun büyük emeği var.

Takımına inandı ve zor dönemde sakinliğini ve güler yüzünü korudu.

Bu sakinlik ve stres yaymama takıma da müthiş enerji ve rahatlık verdi.

Kapalı kutu Ancak Başakşehir benim gözümde hep kapalı kutu bir kulüp. Özellikle dört büyükler ekonomik olarak zor durumdayken Başakşehir'in borcu-harcı, gelirleri-giderleri nelerdir bilemiyoruz.

Son birkaç yıla kadar Başakşehir;

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'du.

Buna hep karşı çıktım.

Siz hiç Roma Belediyespor, Madrid Belediyespor diye bir takım duydunuz mu?

Bu sadece ülkemizde olurdu ve oldu da...

Bu sezon hakemler hep konuşuldu.

Ben MHK Başkanı Zekeriya Alp'in tüm dürüstlüğüyle çalıştığını biliyorum. Bu sezon hakemleri de beğendim.

Ancak ligin son haftalarında hakem hatalarının sürekli Başakşehir lehine olması garibime gitti.

Hakemlik teşkilatında gizli bir yapının ligi dizayn ettiği konuşuluyor.

Sevgili dostum Zekeriya Alp'in bu konuya el atacağını umuyorum.