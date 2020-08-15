Mucize transferler

Transferin başladığı günlerde sevgili Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir görüşme yapmıştım. Altaylı Cenk Özkaçar'la ilgili çok iyi şeyler duymuştum. O dönem Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile görüştüm, o da bana Cenk için Trabzonspor'un 3 Milyon TL verdiğini söylemişti. O görüşmenin ardından Trabzonsporlu dostlar, "Sinan Ağabey biz Cenk ile anlaştık" diye aradı. Cenk iki kulübe de yaramadı. 2 milyon euro'ya yani tam 17 Milyon TL'ye Fransa'nın Lyon kulübüne gitti. 19 yaşındaki pırıl pırıl genç bir futbolcumuz ülkemizi Fransa'da temsil edecek. Bu da hepimize gurur veriyor. Aynı şekilde Karşıyakalı Doğukan İnci ve BEFAM'la Çanakkale'den Beşiktaş'a kazandırdığımız ve şu anda Gaziantep FK forması giyen Oğuz Ceylan da favori adaylarım.

Oğuz Ceylan, bu sezon Gökhan Gönül'le ile birlikte bu sezonun en iyi sağ kanat oyuncularıydı.

BEFAM GERÇEĞİ

Karşıyaka Kaptanı Mustafa Aşan, Göztepe'den Atınç Nukan, Orhan Gülle, Altaylı Özgür Özkaya, Serdar Özkan, Aydın Karabulut ve daha niceleri BEFAM ürünleriydi. Leipzig gibi olacak bir kulüp, kötü yönetimlerle borç batağına sokuldu. Yeniden başlamak mümkün. En kısa zamanda Ümraniye'deki altyapı tesislerinin bitirilip Beşiktaş'a kazandırılması en büyük transfer olacaktır. Bu tesisin yapımında da maddi-manevi Beşiktaş öz kaynağının yanında olacağım. Beşiktaş altyapısının yeniden inşa edilmesi için elimden geleni yapacağım. Haydi ülkemizde de bir Leipzig yaratalım. Bu Beşiktaş'ın mucize transferi olur.

KURTULUŞ YASADA

Birçok kulübümüz futbol ekonomisiyle ilgili zor günler geçiriyor. Proje takımı Leipzig Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kaldı. Gittikleri yol en kolay yol... Ama ülkemizde kulüpleri yönetenler anlaşılmaz şekilde, inatla yine maliyeti yüksek üçüncü elden futbolcuları almak için yoğun bir savaş veriyorlar. Bu neyin isyanı! Bilhassa ülkemizde bakıyorum; Altınordu hariç, hemen hemen hepsi kulüpleri batıran bu sisteme devam etmekte... Türkiye Futbol Federasyonu en nihayetinde aldığı denk bütçe kararına toplu halde isyan ediyorlar. Sevgili kardeşim; milletvekili Saffet Sancaklı ile dün yaptığım görüşmede yıllardır mecliste bekleyen kulüpler yasası ve diğer federasyonların yasası meclis açıldıktan sonra gündeme alınacağını öğrendim. Çok sevindim. İnanın başka türlü hala daha fazla borçlanma isteyenlerle yolumuz bir adım gitmez. Büyük bir heyecanla TBMM'nin açılıp bu yasayı çıkarmasını bekliyorum.