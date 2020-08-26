Virüs! – Sinan Vardar – Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Virüs!

dünkü maçına çıkana kadar hazırlık maçı oynayamamıştı. Üstelik Burak, Gökhan, Caner gibi tecrübeli yıldızlar takımdan ayrılmıştı.
Yeni transferler dün apar topar sahaya çıktı. Bu önemli etkenler dün Beşiktaş'ın elenmesinin en büyük nedeni oldu.
Sağ beksizlikte dün ilk yarıda Lens bu mevkiide görev yaptı. Yunan takımı Lens'in bulunduğu alanı bırakın koridora, otobana çevirdi. PAOK'un attığı üç gol de bu kanattan geldi.
'ın sahaya sürdüğü ilk 11'de oyunu yönlendirici oyuncu eksikliği iyice göze battı. Mensah iyi kumaş ama onun da ilk maçı olması büyük handikaptı.
Sergen Hoca ikinci yarıda sağ kanatta Lens'i ileriye, Necip'i geriye aldı. Boyd'un yerine Oğuzhan'ın girmesiyle Beşiktaş oyuna iyice hakim oldu... Son 20 dakikada Dorukhan'ın da dahil olmasıyla Beşiktaş maça ağırlığını koydu.
Oğuzhan ve Dorukhan'ın formu Beşiktaşlıları umutlandırdı ama bu takıma ciddi takviyeler yapılması gerekiyor.
Özellikle de golcü... Larin'e yaramış ama orta sahadan çok kopuk oynadı. Maçın yıldızı iki gol atan Tzolis'ti. Beşiktaş'ta ise kaleci Ersin Destanoğlu 3 gol yemesine rağmen müthiş oynadı.
PAOK'ta sahada 21 yaşın altında 3 genç futbolcu vardı. Biz ise hala gençlere sırt çevirip kaşar yabancılardan medet umuyoruz.
Hakem Doveri 86'da Beşiktaş'ın buz gibi penaltısını vermeyerek görevini yaptı! Bu yenilgiyi sadece ona yıkamayız ama İtalyan hakem virüs gibi sahada kötü bir şekilde dolaştı.
Beşiktaş'ın dün PAOK'a elenmesi hepimiz için üzüntü verici oldu.
Maalesef Şampiyonlar ligi defteri kapandı. Maddi olarak büyük kayıp, ama enseyi karartmamak gerekir.

  • Sinan Vardar Sinan Vardar
    1. 26 Ağustos 2020, Çarşamba
    1. E-Posta: spor@fotomac.com.tr
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