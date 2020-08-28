Saç öne dökülsün kel görünsün!

Beşiktaşlılar'ın Şampiyonlar Ligi müziğini yeniden duymaya çok ihtiyacı vardı. Bu ülke futbolumuzun için güzel olacaktı ama ne yazsak, ne söylesek boş!

Görüyorum ki, bu maç sonrası yönetime, teknik heyete ve futbolculara ağır eleştiriler var. Hepimiz kırgın ve kızgınız ama kulüp bir maçta bu noktaya gelmedi. PAOK maçının yansıması Fikret Orman ve yöneticilerin Beşiktaş'ı borç batağına sokup hiçbir şey olmamış gibi kaçıp gitmeleridir. Onlar utansın! Bu mevcut durumda inanın, yönetime, Sergen Yalçın'a ve futbolculara eleştiri yapmak içimden gelmiyor. Çünkü kulüp zor durumda ve açık ve net söylemek gerekirse durum berbat ötesi!

Bu zor durumdan çıkmak için hepimiz el ele vermeliyiz. Dileğim o ki; birkaç önemli takviyeyle Beşiktaş'ın gerçek hüviyetine bürünmesi ve sezona iyi bir giriş yapması. Şu anda söylenecek o kadar şey var ki! Ama bu tarihi dönemeçte Beşiktaş camiası, Çebi yönetimine sınırsız şekilde destek olmalı. Öncelikle kulübü bu kötü duruma düşüren, borç batağına bırakıp kaçanlardan hesap sorulmalı.

Elbette ki altyapıya önem vermeliyiz. Her genç oyuncunun yetenekli olarak lanse edilmesi yanlıştır ama ülkemiz genç futbolcu cevherleriyle dolu... Yeter ki bu gençleri iyi yetiştirelim ve onlara güvenelim. İşte Ersin Destanoğlu... Karius kaçmasaydı o belki hala yedek kulübesinde bekleyecekti. Ersin'e güvendik ve kazandık.

Umarım, Beşiktaş'ta en kısa zamanda eksikler tamamlanır ve Siyah-Beyazlı takım yeni sezonda birçok başarılar alır. Saç öne dökülsün kel görünsün, o zaman ben de gerekenleri söyleyeceğim.

TRANSFER ŞART!

Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkaçar'ın Beşiktaş'a transfer olmasını çok istedim. Altay Başkanı Özgür Ekmekçiler'le görüştüm ve o da bana Cenk için Trabzonspor'la anlaşmak üzere olduklarını belirtti. Lyon 20 milyon TL verince bu transfer yattı. İnanın bana Cenk transferi gerçekleşseydi Beşiktaş ya 10-15 yıl stoper aramazdı ya da bu futbolcuyu Avrupa'ya pazarlayıp inanılmaz bonservis kazanabilirdi. Keza Karşıyakalı Doğukan İnci'ye kefilim. 21 yaşındaki bu futbolcu için görüşmeler devam ediyor mu bilmiyorum ama tam bu transfer gerçekleşirse Beşiktaş kazanır. Beşiktaş'ta benim başkanlığını yaptığım BEFAM ürünü Oğuz Ceylan gözümüzün önünde. İnanın, şu anda Gaziantep FK forması giyen Oğuz Türkiye'nin en iyi sağ kanadı.

SİSTEM AYNI!

Merkez Hakem Kurulu'nun başına Serdar Tatlı ve ekibi geldi. Baktığımızda Yusuf Namoğlu döneminden kalan 4-5 üye var. Şimdiden bir şey söylemeyelim. İcraatlarını göreceğiz ama ben pek umutlu değilim. Türk futbolunda hiç bir şeyin değişmeyeceğini düşünüyorum. Sistem değişmedikten sonra o gelmiş, bu gitmiş hiç fark etmez!! Sistemi yönetenler birkaç Süper Lig başkanı. Türk futboluna yön verirken kulüpleri de batıranlar. Merakla izleyip göreceğim. Umarım ben haksız çıkarım Serdar Tatlı ve ekibi çok başarılı olurlar.