Şampiyon kim olur?

Ligimizin son 4 şampiyonunun takip eden sezonlardaki performanslarına bakınca G.Saray'a, ''2023 - 2024 sezonunun en büyük şampiyonluk adayı'' demek çok da kolay değil. Üstelik Şampiyonlar Ligi hayaliyle başlayan zorlu bir Avrupa kulvarını da hesaba katmak şart. Sarı-kırmızılı camia Avrupa'da başarıyı çok özledi. Yöneticisinden, teknik direktörüne, taraftarından, kongre üyesine kadar tüm Galatasaray ailesi Avrupa'da başarıyı lig şampiyonluğunun önüne koyuyor. Size bir şey söyleyeyim mi; Galatasaray önümüzdeki sezona lig şampiyonluğunun en güçlü adayı olarak giriyor. Beşiktaş'ın Güneş'in gelişiyle ikinci yarıdan bu yana ortaya koyduğu iddiaya, şampiyonluk hasreti ve hırsı bir kat daha artan F.Bahçe'ye, toparlanma sinyali veren Trabzonspor'a rağmen söylüyorum. Avrupa'da başarılı olunur mu emin değilim ancak İcardi'nin bonservisi alınıyor ve Torreira kalıyorsa ezeli rakiplerin birkaç adım önünde sezona başlanır. 7'den 70'ye tüm G.Saraylılar Şampiyonlar Liginde yer alabilmenin hatta devler arasında başarılı olmanın hayalleriyle serinliyor. Dürüst olmak gerekirse maddi açıdan katılmak dahi çok önemli ama sportif başarı için bu kadrodan fazlası şart. UEFA Avrupa Ligi veya Konferans Ligi uluslararası sportif başarı beklentisini karşılamak için daha mantıklı zeminler. Zorlu yolculukta, yenilgiler, elenmeler, bir alt kupadan devam etmeler camianın takıma inancını zedelememeli ve destek samimi bir şekilde devam etmeli. Aksi halde ne Muslera, ne Torreira, ne de İcardi'nin varlığı şampiyonluk için fayda etmeyebilir. Nelsson, Oliveira, Zaniolo ve Boey'in akıbetleri netleşmeli. İcardi kalıyor, büyük olasılıkla Torreira da... Fakat hala golcü, sol bek, 10 numara ihtiyacı var. Okan Buruk, Dursun Özbek, Cenk Ergün ve Erden Timur hummalı şekilde çalışıyor.Fakat zaman hızla ilerliyor. En ufak bir sendelemede akbabalar gökyüzünde belirecektir. Yere inmeleri ve diri diri et koparmaları göz açıp kapamak kadar çabuk sürer. Keza beklenti yine çok yüksek. Avrupa'da başarı her ne kadar öncelikli ve heyecan verici olsa da UEFA Kupasını kazandıran Fatih Terim bile yıllar sonra gelen uluslararası başarıya rağmen koltuğunu Torrent gibi bir adama kaptırdı. Eminim ki; Okan Buruk tehlikenin farkında. Peki ya Özbek ve Timur?…