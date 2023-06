Ağır bir yük

G.Saray'da yeni sezona dair kafalarda pek çok soru işareti var. En önemlilerini sıralayalım... Torreira kalacak mı?

İcardi gidecek mi? Nelsson tutulabilecek mi? İki sene üst üste yalnızca Porto'da barınan Oliveira yeni sezonda kadroda yer alacak mı? Sol bek kim olacak? Boey'in bonservisi kaç para? Bu kadar çok ve zorlu sorunun yanı sıra orta ölçekli (Rashica'nın bonservisinin alınması gibi) bilinmezle birlikte yeni sezona doğru yelken açılmış durumda...

Her şeyden önce şampiyon Galatasaray'ın bir önceki sezonu 13. sırada bitirdiğini unutmayalım.

Şampiyonlukta emeği geçen yönetici ve teknik kadronun tüm hızıyla devam ediyor olması sarıkırmızılılar da şimdilik umutsuz bir ruh haline sebebiyet vermemiş durumda... İcardi, Torreira ve Nelsson boşluğu kolay kolay doldurulamayacak isimler... 'Özellikle İcardi ve Torreira an itibarıyla yönetim ve Okan hocanın öncelikli gündem maddesidir' diye düşünüyorum.

H H H

Nelsson, Oliveira ve Boey'in haklarını yiyorum sanmayın (Rashica bana göre bu grubun birkaç 'tık' altında öneme sahip). Bu isimler kesinlikle sadece Galatasaray değil Türk futboluna oynadıkları kısa sürede derin izler bırakan çok özel örnek isimler. Ancak İcardi ve Torreira, Galatasaray'ı sadece ligin zirvesinde konumlandırmanın değil Avrupa'da hasreti çekilen başarıyı da getirebilecek standardın oyuncuları... Bu ikili 'boşluğu dolmayacak' iki isim... İkisiyle yolların ayrılmasının telafisi çok zor.

Şöyle söyleyeyim; Torreira ile İcardi kalsa ve Nelsson, Boey, Oliveira ve Rashica'ya veda edilse; zayiat, Özbek, Timur, Ergün ve Buruk tarafından telafi edilecektir. Transfere başlamak; yeni sezonda hedef belirlemek ve camia motivasyonu için İcardi ve Torreira'nın durumlarının ivedilikle netleşmesiyle olur. Takım çalışıp, resmi maçlar oynarken tatilde olan her oyuncu rahatsızlık yaratacaktır. Geç katılım belki de hiç katılmamalarından daha ağır sonuçlar doğuracaktır. Galatasaray'ı şampiyonluk yarışı kadar zorlu bir süreç bekliyor. Bu süreç sadece Timur ve Buruk ile aşılamayacak kadar ağır bir yük.

H H H

Özbek, yönetici ve profesyonellerin tamamını her bir isim için ayrı ayrı seferber etse yeridir. Sayılı gün sonra kamp, sayılı hafta sonra resmi maçlar başlıyor. Umarım madden, manen iyi hazırlanılmıştır. Trabzon ve Beşiktaş'ın şampiyonluk sonrası girdiği girdaplar unutulmamalı...

Not: Zaniolo'dan hiç bahsetmedim.

Keza onun durumu belirsiz değil.

Kime sorsam "Kesin gitti" diyor.