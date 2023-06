Şampiyonluğun simgesi

Sezon başında Gomis'in golleriyle ayakta duran Galatasaray'da artık savunmada Abdülkerim-Nelsson, orta sahada Torreira-Oliveira ikilileri oturmuş, Icardi, Kerem, Mertens ve Rashica ile tehditkar bir takıma dönüşmüştü.



Alanya maçında kaybedilen iki puanın ardından Fenerbahçe ve Trabzon'la oynadığı maçlar dahil peş peşe 14 galibiyetle 63 yıllık rekor tarihe gömülmüştü.



Ancak; tüm ülkeyi hatta dünyayı yasa boğan deprem felaketi nedeniyle lige bir ayı aşkın bir süre ara verilmiş, sarı kırmızılıların ritmi sekteye uğramıştı.



Uzun süre maç yapamayan Galatasaray Kasımpaşa maçında kötü oyuna rağmen kazanılmış olmasına rağmen sıradaki Konya deplasmanı göz korkutuyordu.



Maçın 31.dakikasında Rashica ile öne geçilmişti ancak ev sahibinde Bruno Paz'ın başarılı performansı Soner ve Oğulcan'la iki gol getirmiş ve Galatasaray aylar sonra mağlubiyete uğramıştı. Ortaya konan performanstan dolayı endişe vardı. Fenerbahçe ile girilen kıyasıya yarışta ele geçirilen psikolojik üstünlük sekteye uğramıştı. Üstelik sıradaki ligin flaş takımı Adana Demirspor'du. Konya maçında ilk on bizdeki yokluğu hissedilen Mertens Demirspor karşısında sahadaki yerini almıştı. Stresli geçen maçta üç puanı yine Okan Buruk'un hamlesi getirdi.

74'te oyuna giren Midtsjö kilidi açmış, Zaniolo Montella'yı attığı penaltı golüyle üzmüştü.

Aynı hafta Fenerbahçe on kişi kalan Beşiktaş'a evinde 4-2 yenilerek ağır bir darbe almıştı.



23'ÜN MİMARI

Galatasaray bir sonraki hafta yine evindeydi. Kayseri ile yapılan karşılaşmada İcardi hattrick yapmış son düdük çaldığında tabelada 6-0'lık üstünlük taraftarı şampiyonluğa dair havaya sokmuştu. ''İşler bir kez daha rayına oturdu'' dedirten Alanya deplasmanı galibiyetinin ardından Karagümrük ile içeride oynanan maçta iyi oyuna rağmen İcardi penaltı kaçırıyor, bir puanı Boey'in attığı golle güç bela kurtarıyordu.

Yüzler asılmıştı ama bir gün sonra ezeli rakip Fenerbahçe büyük bir fırsatı teperek İstanbulspor ile aynı skorla (3-3) berabere kaldı. Fenerbahçe'nin puan kaybına uğraması sıradaki Beşiktaş derbisine dair Florya'da daha rahat bir çalışma ortamı anlamına geliyordu. Şenol Güneş'in gelişiyle tırmanışa geçen Beşiktaş lider karşısında pek çok otoriteye göre favoriydi. Galatasaray maça iyi başlamış ilk yirmi dakikadaki taktik üstünlüğünü İcardi ile skor tabelasına da yansıtmıştı.

Sonrasında siyah beyazlılar oyun üstünlüğüyle art arda üç gol bularak derbiden hak edilmiş bir galibiyetle ayrılıyordu.

Galatasaray sadece tabelada değil oyun olarak da yenilmişti. Buruk ve öğrencileri sezonun son beş maçına büyük bir baskı altında giriyordu. Ama Galatasaray'ın Icardi'si vardı. Arjantinli golcüyle özdeşleşen Simge'nin ''Aşkın Olayım'' şarkısı artık tüm ülke tarafından ezberlenmiş, ''ufuktaki şampiyonluğun simgesi'' olmuştu.



''…YANGIN YERI HEP BURALAR SAYENDE, YOK ŞIKAYET GEL BIR SARAYIM AŞKIN OLAYIM…''

Kendini Ziraat Türkiye Kupası'ndan eleyen Başakşehir'i ligde bir kez daha yenerek rövanşı alan Cimbom, sırasıyla İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü'nü de mağlup etmişti Başkent'te kazanılan karşılaşmayla 23. lig şampiyonluğu ilan edilmişti. Süper Lig'in bu kritik sürecinde atılan dokuz golün yedisi süper yıldız İcardi'den gelmişti.



O ARTIK YAŞAYAN EFSANE

Futbolculuğunda ilk şampiyonluğunu otuz sene önce Ankara'da yaşayan ''Galatasaraylı Okan'', yine bir 30 mayısta Ankaragücü karşısına şampiyonluk için çıkmıştı. "Mayıslar bizimdir" Galatasaraylılar'ın en önemli mottolarından biridir. Bundan böyle 30 Mayıs Okan Buruk ismini hatırlatacak. O artık yaşayan bir Galatasaray efsanesi. Kim bilir belki de otuzuncu şampiyonlukta da takımın başında o olacak. Baş rol kuşkusuz güzel insan, büyük hoca Okan Buruk'un elbet… Kim derdi ki; Muslera bu yaşta geçilmez olacak, Boey Dubois'i kesip devlerin radarına girecek, Abdülkerim Marcao'yu aratmayacak… ''Güven abidesi'' Nelsson'u, ''atom karınca'' Torreirası, ''klas Portekizli'' Oliveirası, saha içi lideri ''hırçın ama sempatik'' Mertens'i, her geçen gün üzerine koyan Kerem'i, ışıl ışıl parlayan Rashica'sı, ''Altın çocuk'' Zaniolo'su ve ''kusursuz golcü'' İcardi'siyle Cimbombom'a şampiyonluk çok yakıştı. Önümüzdeki sezonki öncelik -KUŞKUSUZ- devler arenasında başarı olacak. Yönetim ve teknik heyet çalışmaya başladı bile. Keza; Galatasaray anayasasının EN TARTIŞILMAZ maddesi budur; TÜRK OLMAYAN TAKIMLARI YENMEK!