Mayıslar bizimdir!

Galatasaray ligin ilk on haftasında Trabzonspor, Adanademirspor ve Alanya ile berabere kalarak altı puan kaybetmişti. Camiada Galatasaray tarihinin en büyük kahramanı Fatih Terim'in takımın başına gelmesini rasyonel bulanların sayısı giderek artıyor, sosyal medyada '#Burukİstifa' etiketleri gündemden düşmüyordu. Dünya kupası nedeniyle lige verilecek araya kadar üç kritik derbi vardı. Pirlo'nun Karagümrük'ü, Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı ve Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'i... Tarih 28 Ekim 2022'yi gösterdiğinde Atatürk Olimpiyat Stadında sezonun kırılma maçlarından biri oynanıyordu. Okan Hoca, Karagümrük karşısında daha öncesinde hiç şans bulamayan Emre Taşdemir'e ilk on birde görev veriyordu. İLK yarı golsüz berabere gittiğinde soyunma odasında, tribünde ve ekran başında büyük bir gerilim yaşanıyordu. Maçta perdeyi açan gol Emre Taşdemir'den geliyordu. Mata 85'te farkı ikiye çıkartıyor kritik maçta üç puan sarı kırmızılıların oluyordu. Kazanılan üç puandan fazlasıydı.

DERBİ SÜRPRİZLERİ

Sırada Güneş'in gelişiyle kıpırdanan Beşiktaş ile yapılacak derbi vardı. Okan Buruk derbide sürpriz bir şekilde Barış Alper'i ilk on birde sahaya sürdü. Yunus'u bir süredir yedek soyunduran Buruk bu kez Kerem'i de kenara çekmişti. Başarılı teknik adam rakibe göre kurduğu takım, aldığı önlemler ve taktiğiyle yine yıldızlaşıyordu. İcardi'nin iki golüyle 2-1 kazanılan maça ilk goldeki asistiyle damga vuran isim Barış Alper oluyordu. Arjantinli golcü bu maçla birlikte uyandırdığı saygı ve hayranlık sezon bitimine kadar hiç zedelenmedi hatta artarak devam etti.

GÖRKEMLİ GALİBİYET

Kan, ter ve gözyaşıyla ilmek ilmek takımını raya oturtan, ideal 11'ini büyük ölçüde bulan Buruk kritik dokunuşlarla iki önemli maçtan altı puanla ayrılmıştı. Dünya kupası nedeniyle bir ayı aşkın bir süre lig tatil olmadan önce önündeki son engel kariyerindeki en özel dostu Emre Belözoğlu'nun takımıydı. Bir süredir çıkışta olan Galatasaray'ın hala beklenen oyunu ortaya koyamadığını söyleyenler vardı. Maçın yıldızı bir önceki maçta yedek çıkan Kerem'di. Sarı-kırmızılar sezonun en görkemli galibiyetini, muhteşem bir oyun ve 7-0'lık skorla Başakşehir karşısında alıyordu. Giresun'un Fenerbahçe'yi yendiği haftada, Okan Buruk'un Galatasaray'ı, Fatih Terim stadında dosta düşmana haykırıyordu adeta; "MAYISLAR BİZİMDİR!"