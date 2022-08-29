Lider bulundu

Eksik ve yorgun Trabzon maça girmekte çok zorlanınca top Galatasaray'da kaldı. Sarı kırmızıların yarattığı en büyük tehlike top ev sahibi takımdayken kapıldığında geldi. Mertens muazzam bir özveriyle oynarken göz doldurdu. Belçikalı, dinamik ve hırslı olmasının yanı sıra her enstantanede saha içi lideri olarak da dikkat çekti. Boey, Yunus, Torreira ve Nelsson-Bardakçı ikilisi ilk yarıdaki performanslarıyla takımı ayakta tutan diğer isimlerdi. Oliveira, Kerem, Seferovic ve Van Aanholt ilk yarıda beklentinin altındaydılar.

Trabzon'un ikinci yarının başındaki değişiklikleri ibreyi daha da Galatasaray'a çevirdi bence. 63. dakikada yavaş yavaş takımına katkı sağlamakta olan Seferovic, ligdeki iki golün de sahibi Gomis ile değişince hocasına çemkirirken çok da haklı değildi. O dakikada Emre Akbaba'yı oyuna sokmak ve Gomis için biraz daha beklemek daha mantıklı olabilirdi. Derken 73. dakikada Okan Hoca, zorunlu olarak Berkan'ı sahaya sürüp orta sahayı elde tutmasını sağlayan Toreira'yı çıkardı ve ibre tam ortadaydı.

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Visca, Bakesetas, Abdülkadir ve Uğurcan'dan yoksun son şampiyon yeni kurulan Galatasaray karşısında zor anlar yaşadı ama kaybetmemeyi başardı. Genç Taha'yı bulduğu net pozisyonlarda geçemeyen Galatasaray'sa bir puanla yetinirken buruktu ama geleceğe dair biriktirdiği umutla İstanbul'un yolunu tuttu. Galatasaray, Oliveira böyle oynayacaksa Midtsjö'nün bir an evvel takıma dönmesi için duacı olmalı. Transfere gelince; bu takımın en önemli ihtiyacı doğrudan ilk 11'e monte edilecek Türk pasaportlu bir oyuncu olmalı kanaatindeyim.