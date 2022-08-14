Yaz bitiyor

Maçın ilk yarısında Giresun kaptığı toplarda hızlı ve İsabetli birkaç pas yapabilse soyunma odasına önde bile girebilirdi. Keza Midtsjö ve Oliveira ile derli toplu bir orta sahaya verilen Galatasaray'da, Kerem-Emre Akbaba-Yunus bloğu etkisizdi. Kerem, düşünecek kadar bir zaman, hareket edecek kadar bir alan bulamadığında çok savruluyor. Hakan Keleş'i tebrik etmek lazım; Yunus ise Emre Akbaba gibi kendisine alınan özel önlemlerden sıyrılamadı. Antalya deplasmanında oyuna çok geç alınan ve galibiyeti getiren Gomis ikinci yarının başında Akbaba'nın yerine oyuna girdi. Galatasaray artık ''bi'tık'' daha tehditkardı ama o kadar. 15 dakika sonraysa sarı kartı olan Oliveira'nın yerine oyuna giren Torreira oldu. Bu iki hamlesi de doğruydu Okan Hoca'nın ama bence sıralamaları yanlıştı. İlk haftanın ardından ''uzun bir süre Berkan'sız ilk 11 görürüz'' demiştim. Sanırım benzer bir durum artık Emre Akbaba için de söz konusu. O mevkide Ümraniye maçındaki Oliveira'yı görürüz tahminimce... 77. dakikada Abdülkerim'in hatasıyla konuk ekip golü bulunca stada güle oynaya gelen ve bek, stoper yerine hala golcü transferi bekleyen (nedense) sarı-kırmızılı taraftar hayatın acı gerçekleriyle yüzleşti. Ne bu maç, ne bu sezon sanıldığı kadar kolay geçmeyecekti. Kalan dakikalarda Mertens ve Hamza oyuna heyecan katması dışında önemli bir atraksiyon olmadı. Galatasaray'ın da ezeli rakipleri gibi sabır ve zamana ihtiyacı var. Yaz bitiyor, okullar açılıp, yazlıklardan şehre dönüldüğü vakitlerde G.Saray rayına oturmamışsa, "nerede kalmıştık" twiti yeniden RT edilir.