Umut ve iddia

Maç spikerlerinin özellikle özetlerde kullandığı bir klişe vardır; "denk güçlerin mücadelesi"... Artık pek kullanılmıyor fakat dün akşamki Galatasaray Kasımpaşa maçının özetini anlatanlar ilk 60 dakika için bu tabire başvurduysa hiç şaşırmam.



Kerem ve Hajradinovic'in mükemmel golleri ayrı ayrı övgüye layıklar. Orta sahada yalnız kalan Oliveira, biraz Akbaba, çokça Kerem ve Yunus'la güç bela ayakta kalan Okan Hoca işte tam bu dakikada Dubois ile Seferovic'i sahaya sürdü.

Kendisi de en az tribündeki ve ekran başındaki taraftar kadar umutlanmaya muhtaçtı.



Kalan sürede Galatasaray, Seferovic'in golüyle süslenen bir üstünlük kurdu. Dubois da aldığı kısacık sürede ustalığını konuşturmayı başardı. Ligin derli toplu takımlarından Kasımpaşa karşısında bir kez daha gördük ki; Buruk'un, Sergio Oliveira'ya eşlik edecek kalitede bir iki orta sahası daha olsa sadece umutlanmakla kalmayacak özgüvenle sezona girecek.Galatasaray'da transfer yetkilileri, ivedilikle bu ihtiyacı gidermedikleri sürece şampiyonluk iddiasında bulunulması imkansız.