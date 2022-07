Seneye bugün

Aslında Galatasaray'ın eksiklerini görmek için maç yapmasına hiç gerek yok.

Omar'a bir alternatif, en az iki orta saha, Mohamed giderse de Yunus-Kerem ikilisiyle eşgüdümlü hareket edecek bir golcü şart.

Aşırı yükleme mağduru -ki hazırlıkların bu aşamasında son derece doğal- ve yapısal olarak sıkıntılı bir takım için her maç zor. Bu saatten sonra gelecek oyuncuların sosyal ve sportif uyum süreci de hesaba katıldığında durum hayli sıkıntılı görünüyor.

Dün akşam ortalama bir Süper Lig takımı seviyesindeki (en iyi ihtimalle) rakip karşısında 60 dakika uyumsuz, sıkıcı ve kısır bir Galatasaray izledik.

Sergio Oliviera için şu an söylenecek her şey için erken.

Yanları güçlü tutulursa büyük katkı sağlayacağından zerre şüphem yok.

Bu arada maçı anlatan Alp Özgen ve yorumcusu Orhan Uluca'yı kutluyorum. Umuyorum Galatasaray da orta saha ve savunmada böyle uyumlu ve başarılı ikililer bulabilir.

Yunus Akgün'ün formu, golü, asisti ve performansı ayrı ayrı övülmeye değer. Böyle devam eder ve biraz daha üzerine koyarsa seneye bugün Avrupa'daki spor sayfalarında da ismini ve boy boy resimlerini görebiliriz.