Buruk’un şifreleri

Galatasaray'ın yeni hocası Okan Buruk, dünkü sabah antrenmanı öncesinde basının karşısına çıktı ve önemli açıklamalarda bulundu. Elim döndüğünce açıklamaların perde arkasına değineceğim.

Benim açımdan en önemli bölüm orta saha transferine dair getirdiği uyarıydı.

Bilerek "uyarı" dedim keza Buruk'un "öncelik orta saha" demesi yönetime net bir mesaj...

Bazıları Galatasaray'ın bu mevkiye yapılması zorunlu transfer(ler) için acelesi olmadığını düşünse de Buruk da (benim gibi) bu hamlenin geciktiği görüşünde. Okan Hoca, değerinde teklif gelmesi durumunda Marcao'nun satışının mümkün olduğunu söyledi ama satır arasında da kendisiyle konuşarak gitmemesi halinde kapısının ardına kadar açık olduğunu vurgulamaktan çekinmedi.



Kiralıktan dönen Yunus ve Emre Akbaba'ya dair cümlelerindense bu iki ismin kafasındaki ideal on birinde olduğu izlenimine kapıldım.

Abdülkerim ve Kazımcan içinse "Türk olarak çok iyi opsiyonlar" demesi de çok dikkat çekiciydi.

Bu iki oyuncu her ne kadar yeni isimler olsalar da ilk on birdeki yerleri garanti değil gibi geldi bana.

Okan Hoca'nın açıklamasındaki "Ayrılacakları henüz belirlemedik.

Kampta da görmek istiyoruz" ifadesi de net olarak kadrodaki bazı isimlere verdiği 'Alın size son bir şans' anlamına geliyordu.

Hitabeti, hakimiyeti, stratejisiyle çok başarılı bir sınav verdi dün Okan Buruk... Umarım "Taraftarı koşarak stada getirecek" o takımı kurmakta da aynı mahareti gösterir ki benim bu hususta pek bir şüphem yok.

