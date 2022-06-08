Tuhaf bir seçim

Hangi görev tanımıyla olur bilmem ama şurası kesin ki;

Cenk Ergün belli ki iki yönetimle de çalışacak. Ergün, futbol operasyonunda başrolde ya da yardımcı rolde bir şekilde görev alacak. Özbek'in, Sportif AŞ'deki yıldızı Erden Timur'sa zaten stat isim sponsorluğu ve formadaki göğüs reklamıyla 'her halükarda' kulübün önemli bir destekçisi olarak kulüple yol almaya devam edecek.

Basketbol şubesiyle ilgili olarak durum net değil. Timur, seçim sürecindeki rekabette kullanılan dilden rahatsızlığını bizzat bana dile getirmiş olsa da Hamamcıoğlu'na hala "Eşref ağabey" diye hitap ediyor.

Eşref Bey de kendisiyle birebir yaptığım görüşmede Erden Bey'den genel olarak övgüyle bahsetti. Özbek seçimi kaybetse bile basketbol şubesindeki başarılı model büyük ihtimalle sürecek. Yani; en önemli iki branşta "ak ile kara" gibi bir fark yok iki aday arasında... Çok önemsenen "Columbus Projesi" hem Özbek hem de Hamamcıoğlu tarafından sahipleniliyor. Peki;

Galatasaray üyeleri seçimini neye göre yapacak?

H H H

Özbek tarafını Adnan Polat, Abdurrahim Albayrak gibi isimler, Hamamcıoğlu cephesini ise Adnan Öztürk ve Ünal Aysal açıkça destekliyorlar. Bu ikiliyle verdiği fotoğrafla dikkat çeken İnan Kıraç'ın desteğinin devam edip etmediğiyse ilk sandıklardaki sonuçlardan sonra ortaya çıkacak.

Adnan Öztürk'ün Cenk Ergün ile ilgili 'çelişen' açıklaması, Hamamcıoğlu tarafında da güçlü bir bağ olmadığını gösteriyor. Dursun Özbek - Metin Öztürk ortaklığıyla şekillenen cephenin sözcülüğünü nedense ne Özbek ne de Öztürk yapıyor.

Seçim, Erden Timur'la, liseli kanaat önderleri arasında geçiyor adeta. Bu koşullar altında yapılacak en iyi kehanet; bu seçimin sonucundan çok bir sonraki seçimin (misal; 2023'ün ilk aylarında) yaklaştığını öngörmek olur.

Galatasaray bu seçimin ardından kenetlenmezse, 'gökten sportif başarı yağmadıkça' yeni seçimin belirmesi kaçınılmaz olacaktır.