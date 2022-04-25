İki kritik seçim

Galatasaray'da başkan gidiyor, biliyoruz ki; hoca da gidici. Oyuncu kadrosunda da durum, yönetim ve teknik heyetten çok farklı değil.

Babel ve Feghouli pahalı ve sözleşmeleri bitiyor. Dün akşam nitelikli bir orta saha olduğunu gösteren Pulgar ile Halil'se kiralıklar ve kesinlikle ayrılıyorlar...

Atan (Gomis) ile tutan (Muslera) yaşlılar ve önümüzdeki sezonki verimleri hayli şüpheli. Finansal durum felaket.

Gelecek olan yönetim, gemiyi ilerletmek bir yana, su üzerinde tutmak için bile büyük enerji harcayacak.

Yeni bir hoca, yeni oyuncular için (yoktan var edemeyeceklerine göre) eldekilerden satmak dışında kaynak bulmaları çok zor.

Takımdaki satılabilir ve özel oyuncular; Marcao, Nelsson, Mostafa Mohamed ve Kerem.

Onları satınca gelecek parayla bu dörtlünün boşluklarını doldurmak ve bu sezon (27 milyon avro harcanmasına rağmen) çok dikkat çeken eksikleri gidermek için iş bilmek yeterli olmayacak.

Cimbom'a adeta sihirbazlık lazım; satarken de, alırken de...

Bu şartlarda aday olan iki isme de "helal olsun". Üyeler, kulüp tarihinin en kritik seçimlerinden birine gidildiğinin idrakindeymiş gibi gelmiyorlar bana. Keza; çoğu bayram tatilinde olacak.

Seçilecek yönetimin futbol akıllarının (Cenk Ergün ya da Levent Nazifoğlu) seçeceği hocaysa 117 yıllık spor kulübünün geleceğini tayin edecek. Maçı bırakıp herkes takkeyi önüne koysun bence!..